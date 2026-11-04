Tendencias

Un objeto desconocido se detectó más allá de Plutón, que podría ser tan grande como 1.500 kilómetros de diámetro

Un equipo de astrónomos ha detectado un objeto desconocido en el sistema solar que podría ser un nuevo planeta enano. Según informó la revista Wired, el objeto, llamado 2026 ED138, se encuentra más allá de Plutón y podría tener un diámetro de hasta 1.500 kilómetros. Aunque todavía no se ha confirmado si cumple con los criterios para ser considerado un planeta enano, los astrónomos están trabajando para averiguar si se trata de un nuevo miembro de nuestro sistema solar.

Según Wired, el descubrimiento se hizo posible gracias a un estudio realizado por un equipo de astrónomos que analizaron datos de la sonda espacial Deep Space Network. La sonda detectó la presencia del objeto en la región conocida como el cinturón de Kuiper, un área del sistema solar donde se encuentran muchos objetos pequeños y congelados.

El cinturón de Kuiper es un área del sistema solar que se encuentra entre los planetas Neptuno y Plutón. Es un lugar donde se encuentran muchos objetos pequeños y congelados, como cometas y asteroides. El descubrimiento de 2026 ED138 podría indicar que hay más objetos como este en el cinturón de Kuiper, lo que podría cambiar nuestra comprensión del sistema solar.

Los astrónomos están emocionados con el descubrimiento, pero aún hay mucho que averiguar. Según un comunicado de prensa de la Unión Astronómica Internacional, 'el descubrimiento de 2026 ED138 es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro sistema solar'.

El nombre de 2026 ED138 proviene de la fecha y la ubicación en el que se detectó el objeto. El 'ED' se refiere a la ubicación en el cielo, y el número '138' es el número de identificación del objeto. El nombre '2026 ED138' es un nombre temporal y podría cambiar si se confirma que se trata de un planeta enano.

Seguí leyendo Gastronomía El eclipse solar total más largo del siglo tiene fecha y podrá verse en gran parte de la Argentina

Aunque todavía no se ha confirmado si 2026 ED138 es un planeta enano, el descubrimiento es un paso importante hacia nuestra comprensión del sistema solar. Los astrónomos están trabajando para averiguar más sobre el objeto y su posible ubicación en el cinturón de Kuiper.

¿Qué es un planeta enano? Un planeta enano es un objeto celeste que es lo suficientemente grande como para ser redondeado por su propia gravedad, pero no lo suficientemente grande como para haber expulsado a los planetesimales que lo rodean. Los planetas enanos son mucho más pequeños que los planetas rocosos, como la Tierra, y tienen una composición diferente. Los planetas enanos están compuestos principalmente de hielo y roca, y algunos de ellos pueden tener una atmósfera.

El cinturón de Kuiper y los planetas enanos El cinturón de Kuiper es un área del sistema solar donde se encuentran muchos objetos pequeños y congelados. Es un lugar donde se pueden encontrar cometas y asteroides, y donde se pueden detectar objetos que podrían ser planetas enanos. El descubrimiento de 2026 ED138 podría indicar que hay más objetos como este en el cinturón de Kuiper, lo que podría cambiar nuestra comprensión del sistema solar.