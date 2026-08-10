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Desarman a una oficial de policía tras ser denunciada por agresiones físicas

La ex pareja de la uniformada la denunció porque lo habría golpeado al estar en contacto por la visita parental con el hijo en común.

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10 de agosto de 2026 a las 05:17 p. m.
Desarman a una oficial de policía tras ser denunciada por agresiones físicas
La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad dispuso el secuestro del arma reglamentaria de la mujer policía.

Un joven mecánico de 21 años radicó una denuncia contra su ex pareja, quien integra la fuerza policial y presta servicios en la Comisaría Segunda de Pergamino. Según el testimonio de la víctima, al momento de hacerle entrega de la hija que tienen en común en un domicilio de calle Merced, la mujer le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro. Ante la gravedad de la situación, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso de inmediato el retiro preventivo del armamento reglamentario de la efectiva y el inicio de actuaciones disciplinarias.

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