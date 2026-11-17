Policiales
Denunció la desaparición de una carabina del interior de su vivienda
En una casa de calle Piacenza robaron un arma larga calibre .22, que era del hijo.
17 de noviembre de 2026 a las 10:53 a. m.
Una mujer de 71 años se presentó este lunes cerca de las 13:50 en la dependencia policial para denunciar el faltante de una carabina marca Brno, calibre 22, registrada a nombre de su hijo de 47 años, que se encontraba guardada dentro de su domicilio de calle Piacenza.
La mujer indicó que no pudo precisar la fecha exacta en que ocurrió el hecho y aclaró que la vivienda no presentaba signos de violencia ni aberturas forzadas. La UFI N° 6 inició actuaciones por averiguación de ilícito.
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