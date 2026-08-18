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Corte de tránsito en San Nicolás y San Martín

La Secretaría de Desarrollo Urbano informa que por 7 días estará cortado el tránsito vehicular en la intersección de San Martín y San Nicolás. La obra en ejecución responde a la mejora y renovación de las bocacalles de hormigón y posterior apertura al tránsito vehicular de calle San Nicolás, en...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·18 de agosto de 2026 a las 08:44 a. m.
Corte de tránsito en San Nicolás y San Martín


La Secretaría de Desarrollo Urbano informa que por 7 días estará cortado el tránsito vehicular en la intersección de San Martín y San Nicolás. La obra en ejecución responde a la mejora y renovación de las bocacalles de hormigón y posterior apertura al tránsito vehicular de calle San Nicolás, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.

Se solicita a los vecinos y conductores evitar circular por la zona intervenida, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para facilitar el avance de la obra.

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