Corte de tránsito en San Nicolás y San Martín



La Secretaría de Desarrollo Urbano informa que por 7 días estará cortado el tránsito vehicular en la intersección de San Martín y San Nicolás. La obra en ejecución responde a la mejora y renovación de las bocacalles de hormigón y posterior apertura al tránsito vehicular de calle San Nicolás, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.



Se solicita a los vecinos y conductores evitar circular por la zona intervenida, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para facilitar el avance de la obra.