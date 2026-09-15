Corte de tránsito en calle Dorrego por actividades educativas

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que el próximo miércoles 16 de septiembre, entre las 8.30 y las 12 horas, podrá realizarse un corte de tránsito vehicular en calle Dorrego al 600, frente al Sitio de Memoria ubicado en Dorrego 636. La medida fue solicitada por la Comisión Provincial por la...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.



La Municipalidad de Pergamino informa que el próximo miércoles 16 de septiembre, entre las 8.30 y las 12 horas, podrá realizarse un corte de tránsito vehicular en calle Dorrego al 600, frente al Sitio de Memoria ubicado en Dorrego 636.

La medida fue solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de los talleres educativos que se desarrollarán con motivo del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, a 50 años de la Noche de los Lápices.