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Municipalidad de Pergamino

Corte de tránsito en avenida Yrigoyen por trabajos en la zona

La Municipalidad de Pergamino informa que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre avenida Yrigoyen debido a trabajos de reparación de tapas y válvulas de la red.Por tal motivo, permanecen cortadas las siguientes intersecciones:Avenida Yrigoyen y Prudencio González.Avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.Se estima que el corte se extenderá hasta las...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de julio de 2026 a las 10:09 a. m.