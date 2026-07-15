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Corte de tránsito en avenida Yrigoyen por trabajos en la zona

La Municipalidad de Pergamino informa que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre avenida Yrigoyen debido a trabajos de reparación de tapas y válvulas de la red.Por tal motivo, permanecen cortadas las siguientes intersecciones:Avenida Yrigoyen y Prudencio González.Avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.Se estima que el corte se extenderá hasta las...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·15 de julio de 2026 a las 10:09 a. m.
Corte de tránsito en avenida Yrigoyen por trabajos en la zona

La Municipalidad de Pergamino informa que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre avenida Yrigoyen debido a trabajos de reparación de tapas y válvulas de la red.

Por tal motivo, permanecen cortadas las siguientes intersecciones:

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  • Avenida Yrigoyen y Prudencio González.

  • Avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.

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    Se estima que el corte se extenderá hasta las 13 horas.

    Se solicita a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollan los trabajos.

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