Corte de tránsito en avenida Yrigoyen por trabajos en la zona
La Municipalidad de Pergamino informa que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre avenida Yrigoyen debido a trabajos de reparación de tapas y válvulas de la red.Por tal motivo, permanecen cortadas las siguientes intersecciones:Avenida Yrigoyen y Prudencio González.Avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.Se estima que el corte se extenderá hasta las...
La Municipalidad de Pergamino informa que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre avenida Yrigoyen debido a trabajos de reparación de tapas y válvulas de la red.
Por tal motivo, permanecen cortadas las siguientes intersecciones:
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Avenida Yrigoyen y Prudencio González.
Avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.
Se estima que el corte se extenderá hasta las 13 horas.
Se solicita a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollan los trabajos.