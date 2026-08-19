> Continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües pluviales

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa con las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se realizaron en barrio 25 de Mayo y barrio Centenario.En barrio 25 de Mayo, las tareas se llevaron adelante en las inmediaciones de las...

19 de agosto de 2026 a las 08:34 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 19 de agosto de 2026 a las 08:34 a. m.

La Municipalidad de Pergamino continúa con las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se realizaron en barrio 25 de Mayo y barrio Centenario.

En barrio 25 de Mayo, las tareas se llevaron adelante en las inmediaciones de las calles Silverio Vázquez y Caballito Criollo, mientras que en barrio Centenario se intervino sobre calle Laguía, desde Juan B. Justo hasta boulevard Illia.

Las intervenciones forman parte del cronograma de mantenimiento que desarrolla la Secretaría de Servicios Públicos con el objetivo de conservar en buenas condiciones el sistema de drenaje urbano y favorecer el correcto escurrimiento del agua.

Durante los trabajos, personal municipal y maquinaria especializada realizan la extracción de sedimentos, ramas, residuos y otros elementos que pueden obstruir los conductos y dificultar el funcionamiento de los desagües.

Desde el Municipio remarcaron la importancia del compromiso de todos los vecinos para cuidar esta infraestructura. No arrojar basura, restos de poda, escombros ni otros residuos en la vía pública o en cercanías de los desagües es fundamental para evitar obstrucciones y contribuir al correcto funcionamiento del sistema pluvial.