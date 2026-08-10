Conflicto familiar finaliza con una menor lesionada en la vía pública

Un hecho de violencia familiar requirió la urgente asistencia médica e institucional en la zona de Almirante Brown al 300. Una adolescente de 16 años denunció haber sido agredida físicamente en plena calle por su padrastro mientras caminaba en compañía de su madre. Tras tomar intervención la Dirección de la Mujer y el Servicio Local, la justicia dispuso una orden de restricción perimetral para resguardar a la víctima.