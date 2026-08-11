Conducir seguros: Pergamino sostiene los operativos para prevenir siniestros viales

Pergamino

Los controles se llevan adelante en diferentes puntos de la ciudad y abarcan distintos aspectos vinculados con la circulación de vehículos y motocicletas.

Durante los últimos días continuaron desarrollándose los operativos de tránsito en distintas avenidas y calles de Pergamino, en el marco del programa municipal “Tolerancia Cero”, una iniciativa que busca reforzar el cumplimiento de las normas y, fundamentalmente, mejorar las condiciones de seguridad vial para los pergaminenses.

Los controles se llevan adelante en diferentes puntos de la ciudad y abarcan distintos aspectos vinculados con la circulación de vehículos y motocicletas. El uso obligatorio del casco, la documentación correspondiente y la vigencia del seguro reglamentario forman parte de las cuestiones que son verificadas por los agentes municipales durante los procedimientos.

Sin embargo, desde el Municipio remarcan que la seguridad vial no se limita al cumplimiento de algunos requisitos administrativos, sino que implica modificar determinadas conductas que muchas veces se encuentran naturalizadas entre quienes circulan diariamente por Pergamino.

Seguridad vial En ese sentido, uno de los principales objetivos de los controles es desalentar el uso del teléfono celular mientras se conduce. La utilización de estos dispositivos constituye una de las prácticas que mayor distracción genera al volante y puede tener consecuencias graves ante la imposibilidad de reaccionar a tiempo frente a una situación imprevista.

Por ese motivo, las autoridades insisten en la necesidad de mantener toda la atención puesta en la circulación, tanto en calles como en avenidas. Una distracción de apenas unos segundos puede ser suficiente para perder el control del vehículo, no advertir el cruce de un peatón, no respetar una señal o provocar una maniobra que termine generando un siniestro.

Otro de los aspectos sobre los que se pone especial atención es el estacionamiento. Respetar los lugares habilitados y evitar detenerse en sectores prohibidos resulta fundamental para garantizar una circulación ordenada y segura. Un vehículo estacionado de manera incorrecta puede obstaculizar la visión de otros conductores, bloquear rampas o sendas peatonales, dificultar el paso del transporte público y generar situaciones de riesgo para peatones y ciclistas.

Respetar las normativas A esto se suma el respeto por los límites de velocidad establecidos. Desde el área de Tránsito sostienen que cumplir con las velocidades máximas no constituye una cuestión menor, ya que la velocidad tiene una incidencia directa sobre la posibilidad de evitar un accidente y sobre la gravedad de las consecuencias cuando finalmente se produce un impacto.

La implementación de “Tolerancia Cero” busca, precisamente, generar mayor conciencia entre quienes utilizan las calles de Pergamino. El objetivo es que las normas de tránsito no sean consideradas solamente como una serie de obligaciones que deben cumplirse ante la presencia de un inspector, sino como herramientas destinadas a proteger la vida y la integridad física de todos los usuarios de la vía pública.

En este punto, las autoridades municipales destacan que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Conductores de automóviles, motociclistas, ciclistas y peatones forman parte de un mismo sistema de movilidad y las decisiones que toma cada uno pueden tener consecuencias sobre los demás.

Seguí leyendo Policiales Violencia en la escuela Primaria 18 del barrio Atepam

El uso del casco constituye, por ejemplo, una de las medidas fundamentales para reducir las consecuencias de un eventual accidente en motocicleta. La protección adecuada puede marcar una diferencia sustancial frente a una caída o una colisión, por lo que los controles apuntan a que esta obligación sea respetada de manera permanente.

De la misma manera, contar con el seguro reglamentario y con la documentación exigida permite garantizar que los vehículos que circulan por la ciudad se encuentren en condiciones de cumplir con las disposiciones vigentes. Se trata de controles que forman parte de las responsabilidades básicas de cualquier persona que se pone al frente de un vehículo.

En las ciudad y en todo momento Desde el Municipio señalaron que los operativos continuarán en diferentes sectores de Pergamino y que los lugares de control pueden variar con el propósito de alcanzar distintos puntos de la ciudad. La intención es sostener una presencia activa en las calles y generar un efecto preventivo que contribuya a modificar conductas.

En este marco, también se busca que los controles funcionen como una instancia de concientización. La presencia de los agentes permite detectar infracciones, pero también recordar a los conductores cuáles son las prácticas que deben adoptar para circular de manera segura.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: UOCRA reclama una recomposición salarial en Ternium ante la negativa de Techint

La premisa es que cada norma tiene detrás un objetivo concreto: prevenir siniestros y proteger a los pergaminenses. El respeto por el casco, el seguro, la velocidad máxima, el estacionamiento y la prohibición de utilizar el celular mientras se conduce forma parte de un mismo concepto de seguridad vial.

Desde el Gobierno local remarcan además que los operativos no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo. Las intervenciones apuntan a reducir los factores de riesgo y promover una convivencia más ordenada entre todos los que diariamente utilizan las calles de Pergamino.

En definitiva, el programa “Tolerancia Cero” plantea una mirada integral sobre la seguridad vial. No se trata únicamente de controlar infracciones, sino de instalar hábitos que permitan disminuir los riesgos y avanzar hacia una circulación más responsable.