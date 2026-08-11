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San Pedro: Jornada intergeneracional por el Mes de las Infancias reunió a grandes y chicos en Envión Depietri

La propuesta impulsada por la Municipalidad promovió el encuentro entre niños, adolescentes y adultos mayores mediante juegos y una merienda compartida.

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11 de agosto de 2026 a las 06:32 p. m.
San Pedro: Jornada intergeneracional por el Mes de las Infancias reunió a grandes y chicos en Envión Depietri

En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de San Pedro llevó adelante una jornada intergeneracional en la sede de Envión Depietri. La iniciativa, organizada por la Dirección de Adultos Mayores, reunió a niños, adolescentes y personas mayores para compartir actividades recreativas orientadas a fortalecer la integración comunitaria.

Juegos y actividades para fortalecer el vínculo entre generaciones

La propuesta incluyó distintas dinámicas lúdicas diseñadas para incentivar la participación de personas de diferentes edades en un mismo espacio. A través del juego y las actividades recreativas, los organizadores buscaron promover el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo entre niños, adolescentes y adultos mayores.

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La jornada formó parte del cronograma de actividades impulsado durante agosto por el Mes de las Infancias, una iniciativa que apunta a generar espacios de encuentro y participación comunitaria.

Envión Depietri fue sede de una jornada de integración comunitaria

El encuentro se desarrolló en la sede de Envión Depietri, donde los participantes compartieron una tarde de intercambio, aprendizaje y recreación. La actividad fue coordinada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio.

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La convocatoria permitió reunir a vecinos de distintas generaciones en un ambiente de inclusión, reforzando el valor de las experiencias compartidas como herramienta para construir vínculos más sólidos dentro de la comunidad.

Una merienda compartida cerró las actividades del Mes de las Infancias

Como cierre de la jornada, todos los participantes disfrutaron de una merienda comunitaria, un momento pensado para continuar el intercambio en un clima de cercanía y compañerismo.

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Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer los lazos sociales, promover la inclusión y generar espacios donde las distintas generaciones puedan compartir experiencias, conocimientos y valores, consolidando una comunidad más integrada.

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