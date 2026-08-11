San Pedro: Jornada intergeneracional por el Mes de las Infancias reunió a grandes y chicos en Envión Depietri
La propuesta impulsada por la Municipalidad promovió el encuentro entre niños, adolescentes y adultos mayores mediante juegos y una merienda compartida.
En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de San Pedro llevó adelante una jornada intergeneracional en la sede de Envión Depietri. La iniciativa, organizada por la Dirección de Adultos Mayores, reunió a niños, adolescentes y personas mayores para compartir actividades recreativas orientadas a fortalecer la integración comunitaria.
Juegos y actividades para fortalecer el vínculo entre generaciones
La propuesta incluyó distintas dinámicas lúdicas diseñadas para incentivar la participación de personas de diferentes edades en un mismo espacio. A través del juego y las actividades recreativas, los organizadores buscaron promover el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo entre niños, adolescentes y adultos mayores.
Las mas leidas de Región
Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi
San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija
San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro
Tormenta en San Pedro: cortes de luz afectaron barrios y localidades tras la salida de tres alimentadores
Investigan si cuatreros de la ciudad de San Pedro participaron de un violento ataque en las islas entrerrianas
La jornada formó parte del cronograma de actividades impulsado durante agosto por el Mes de las Infancias, una iniciativa que apunta a generar espacios de encuentro y participación comunitaria.
Envión Depietri fue sede de una jornada de integración comunitaria
El encuentro se desarrolló en la sede de Envión Depietri, donde los participantes compartieron una tarde de intercambio, aprendizaje y recreación. La actividad fue coordinada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio.
La convocatoria permitió reunir a vecinos de distintas generaciones en un ambiente de inclusión, reforzando el valor de las experiencias compartidas como herramienta para construir vínculos más sólidos dentro de la comunidad.
Una merienda compartida cerró las actividades del Mes de las Infancias
Como cierre de la jornada, todos los participantes disfrutaron de una merienda comunitaria, un momento pensado para continuar el intercambio en un clima de cercanía y compañerismo.
Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer los lazos sociales, promover la inclusión y generar espacios donde las distintas generaciones puedan compartir experiencias, conocimientos y valores, consolidando una comunidad más integrada.