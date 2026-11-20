Buscan a los dueños de una bicicleta y de un bolso con ropa hallados en episodios distintos
La Fiscalía 6 está compartiendo las imágenes de un rodado y un bolso para que la persona que acredite la propiedad de los mismos se acerque a recuperarlos.
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Una bicicleta SLP, rodado 29, de color negro con vivos verdes y amarillos y pedalines profesionales, se encuentra en poder de la Fiscalía 6 y buscan a la persona que acredite su propiedad.
Así también, un bolso negro y rojo que contiene una gran cantidad de indumentaria, que se desconoce a quien pertenece, y se encuentra en poder de los operadores judiciales.
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Se trata de dos elementos que fueron hallados en circunstancias distintas en intervenciones policiales y en días y horarios diferentes.
La Fiscalía 6 no tiene los elementos relacionados en un mismo caso de hallazgo porque ocurrieron en horarios disímiles y en ubicaciones distantes.
Los funcionarios judiciales tienen interés en difundir las imágenes por los medios de comunicación para que los propietarios se acerquen al tercer piso de la Fiscalía a reconocerlo y lograr recuperarlo tras acreditar que les pertenecen.