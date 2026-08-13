> Bromatología refuerza los controles para prevenir la Triquinosis

Municipalidad de Pergamino

Debido a los brotes de triquinosis registrados en el último período en la provincia de Buenos Aires, y otras provincias ,la Dirección de Bromatología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad Pergamino, informa a la población los cuidados y las medidas de prevención necesarias.El aumento de casos es significativo...

13 de agosto de 2026 a las 08:00 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 13 de agosto de 2026 a las 08:00 a. m.

Debido a los brotes de triquinosis registrados en el último período en la provincia de Buenos Aires, y otras provincias ,la Dirección de Bromatología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad Pergamino, informa a la población los cuidados y las medidas de prevención necesarias.

El aumento de casos es significativo respecto a los periodos anteriores , con un acumulado de eventos a la semana Epidemiológica 30, según Boletín Epidemiológico Nacional Nº820 a 292 casos.

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Brotes confirmados:

General Rodríguez, Villarino, Punta Indio, General Madariaga, Pinamar, Partido de La Costa, Villa Gesell y Olavarría, Moreno, Lincoln, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino y General Pinto. La Plata. y otras localidades cercanas a nuestro territorio como Rosario, Ibarlucea, etc.

El origen de los brotes fueron a causa del consumo de chacinados de faena y elaboración casera sin control, carnes y chacinados de procedencia desconocida y sin control sanitario, comercialización informal de chacinados en puestos callejeros, carne producto de caza sin analizar, entre otros.

La triquinosis o trichinellosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos del género Trichinella spp que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles.

Representa una importante zoonosis, transmitida a los seres humanos de forma accidental, a través del consumo de chacinados y embutidos sin control bromatológico o carne fresca insuficientemente cocida, infectada con larvas de Triquinella.

En Argentina, el cerdo doméstico representa la principal fuente de infección para el ser humano, aunque también se registran otras fuentes como el puma y el jabalí.

La enfermedad es endémica en nuestro país, aunque se presenta en forma de brotes en época invernal. Si bien se la diagnostica en casi todos los meses del año, se presenta con más frecuencia en los meses de junio, julio y agosto, período en el que aumenta la faena de animales de crianza familiar sin control sanitario.

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Recomendaciones para un consumo responsable

Consuma carne de cerdo de forma segura y siga estos consejos:

* Adquiera y consuma carnes y productos procedentes de establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente.

* Consuma carne y derivados cárnicos de origen porcino o de especies silvestres que hayan sido analizados previamente mediante la técnica de digestión artificial.

* Asegúrese que los chacinados y embutidos presenten rótulo/etiqueta consignando marca, lote, fechas de elaboración y vencimiento, identificación de establecimiento elaborador y registro Provincial o Nacional.

* Cocine completamente la carne hasta que desaparezca el color rosado de su interior (+ de 71°C).

* Recuerde que la salazón, el ahumado o la cocción en microondas NO destruye el parásito.

* El congelamiento NO resulta un método seguro para garantizar la inocuidad de los productos.