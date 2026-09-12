BMW mató al Z4, pero los fundadores de Alpina lo resucitaron: así es el Bovensiepen Spider de 429 CV

> BMW mató al Z4, pero los fundadores de Alpina lo resucitaron: así es el Bovensiepen Spider de 429 CV

Tendencias

La familia que creó Alpina y la vendió a BMW lanzó su tercer modelo: una serie limitada de 99 unidades sobre la base del roadster discontinuado.

El último BMW Z4 salió de la línea de producción de Graz, Austria, en mayo, y parecía el final definitivo del roadster. Pero la historia tuvo un giro inesperado: Bovensiepen, la nueva marca de la familia fundadora de Alpina, lo resucitó con 429 CV, retoques de diseño de Frank Stephenson y una producción limitada a 99 unidades.

El apellido Bovensiepen quizás no resulte familiar, pero su obra sí: la familia creó Alpina en los años sesenta y durante décadas perfeccionó los BMW con tal éxito que la propia BMW terminó comprando la marca, en una transferencia que se completó a comienzos de 2026. Lejos de retirarse, Andreas Bovensiepen fundó una nueva compañía bajo su apellido en Buchloe, la histórica base de Alpina al oeste de Múnich, y el Spider es ya su tercer modelo, tras el cupé sobre base Serie 4 restilizado por Zagato y el 05 GT, una rural M5 potenciada a 790 CV.

Del Z4 M40i al Spider: más potencia y menos décimas El corazón del Spider es el Z4 M40i, el tope de gama del roadster, dado que BMW nunca fabricó un Z4 M en esta generación. El seis cilindros en línea de 3.0 litros, que en Europa entregaba 335 CV, recibió trabajo de respiración en la admisión y el escape para llegar a 429 CV (435 PS) y 580 Nm de torque. El resultado: 0 a 100 km/h en 4,2 segundos, tres décimas menos que el M40i de fábrica, siempre con la caja automática ZF de ocho velocidades.

Los puristas notarán una ausencia: la caja manual de seis marchas que BMW ofreció al final de la vida del Z4 con el paquete Handschalter no está disponible. Puede parecer un error, pero tiene lógica histórica, según apunta el sitio especializado Carscoops: Alpina abrazó la transmisión automática mucho antes que la división M de BMW.

El paquete se completa con amortiguadores recalibrados y llantas forjadas livianas de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S. Para los más exigentes hay un Performance Package que suma una tapa de aluminio fresado para refrigerar el diferencial, una barra en V en los bajos y un limitador de velocidad elevado de 260 a 295 km/h, además de un kit de frenos de mayor tamaño opcional.

Seguí leyendo Tendencias Renault presentó la Niagara: la pickup compacta que se fabricará solo en la Argentina y apunta a toda Latinoamérica

El toque de Frank Stephenson y el lujo a medida Los retoques visuales llevan la firma de Frank Stephenson, exdiseñador de Ferrari y McLaren, y son deliberadamente sutiles: ventilaciones específicas en los pasarruedas, splitter delantero en negro brillante, faldones laterales y un alerón trasero de mayor tamaño. Adentro, los asientos combinan cuero Vernasca y Alcantara, y el volante va forrado en cuero Lavalina; quien quiera el tablero completo tapizado en cuero también puede pedirlo.

La producción será de solo 99 unidades, con un precio desde 115.500 euros (unos 134.000 dólares) en Alemania, impuestos incluidos. La cifra, eso sí, puede inflarse rápido: el equipo de personalización Bovensiepen Saddlery ofrece pintura a muestra por fuera de los cinco colores recomendados, baúl forrado en Alcantara y tapizados a medida. Las entregas comenzarán en el primer trimestre de 2027, casi un año después de que BMW diera por muerto al Z4.