Balearon a un joven que no quiso denunciar a su atacante
En el barrio 12 de Octubre un muchacho de 20 años sufrió una agresión con un arma de fuego durante una discusión.
El joven, identificado por las iniciales, MBLV (26) ingresó por sus propios medios a la guardia del Hospital San José con una herida de arma de fuego en el talón de su pierna izquierda (con orificio de entrada y salida). El joven relató que mantuvo una discusión en la zona de Florida y Florencio Sánchez con un sujeto con quien posee problemas de vieja data, el cual le efectuó cinco disparos. Las lesiones no eran de gravedad y el joven se retiró firmando un acta voluntaria sin radicar la denuncia formal. La Fiscalía ordenó tomarle declaración testimonial.