Balearon a un joven que no quiso denunciar a su atacante

El joven, identificado por las iniciales, MBLV (26) ingresó por sus propios medios a la guardia del Hospital San José con una herida de arma de fuego en el talón de su pierna izquierda (con orificio de entrada y salida). El joven relató que mantuvo una discusión en la zona de Florida y Florencio Sánchez con un sujeto con quien posee problemas de vieja data, el cual le efectuó cinco disparos. Las lesiones no eran de gravedad y el joven se retiró firmando un acta voluntaria sin radicar la denuncia formal. La Fiscalía ordenó tomarle declaración testimonial.