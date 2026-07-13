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Balearon a un joven que no quiso denunciar a su atacante

En el barrio 12 de Octubre un muchacho de 20 años sufrió una agresión con un arma de fuego durante una discusión.

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13 de julio de 2026 a las 07:39 p. m.
Balearon a un joven que no quiso denunciar a su atacante
La bala le provocó una lesión en el pie a la víctima.

El joven, identificado por las iniciales, MBLV (26) ingresó por sus propios medios a la guardia del Hospital San José con una herida de arma de fuego en el talón de su pierna izquierda (con orificio de entrada y salida). El joven relató que mantuvo una discusión en la zona de Florida y Florencio Sánchez con un sujeto con quien posee problemas de vieja data, el cual le efectuó cinco disparos. Las lesiones no eran de gravedad y el joven se retiró firmando un acta voluntaria sin radicar la denuncia formal. La Fiscalía ordenó tomarle declaración testimonial.

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