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Atraparon a un sujeto en flagrancia cuando robaba la rueda de una moto

En Merced entre Lagos y Echevarría aprehendieron a un individuo de 23 años que sustrajo la rueda trasera de una motocicleta.

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10 de agosto de 2026 a las 05:50 p. m.
Atraparon a un sujeto en flagrancia cuando robaba la rueda de una moto
El sujeto sustrajo la rueda trasera de una moto Zanella.

En las primeras horas de la madrugada de este lunes, las fuerzas del Comando de Patrullas acudieron de urgencia a la esquina de calle Merced al 170. En el lugar se concretó la aprehensión de un sujeto de 23 años que acababa de sustraer la rueda trasera de una motocicleta Zanella estacionada sobre calle 9 de Julio. La policía recuperó el elemento robado e incautó entre las pertenencias del sospechoso una llave ajustable y una pinza utilizadas para el desarme del vehículo.

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