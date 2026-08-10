Policiales
Aprehendieron a un ladrón de garrafa
El sospechoso fue registrado por las cámaras de seguridad privadas de una vecina mientras ingresaba a una propiedad de calle Mar del Plata para apoderarse ilegítimamente de una garrafa de gas.
10 de agosto de 2026 a las 06:02 p. m.
Un operativo realizado en las inmediaciones de Montevideo y Cabral concluyó con la aprehensión de un individuo de 23 años en situación de calle. El sospechoso fue registrado por las cámaras de seguridad privadas de una vecina mientras ingresaba a una propiedad de calle Mar del Plata para apoderarse ilegítimamente de una garrafa de gas. El aprehendido fue puesto a disposición de la UFI N° 3 para ser indagado.