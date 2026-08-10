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Aprehendieron a un ladrón de garrafa

El sospechoso fue registrado por las cámaras de seguridad privadas de una vecina mientras ingresaba a una propiedad de calle Mar del Plata para apoderarse ilegítimamente de una garrafa de gas.

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10 de agosto de 2026 a las 06:02 p. m.
Aprehendieron a un ladrón de garrafa
El ladrón se apoderó de una garrafa del interior de una vivienda.

Un operativo realizado en las inmediaciones de Montevideo y Cabral concluyó con la aprehensión de un individuo de 23 años en situación de calle. El sospechoso fue registrado por las cámaras de seguridad privadas de una vecina mientras ingresaba a una propiedad de calle Mar del Plata para apoderarse ilegítimamente de una garrafa de gas. El aprehendido fue puesto a disposición de la UFI N° 3 para ser indagado.

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