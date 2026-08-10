Aprehenden a un sujeto por un intento de abuso sexual contra una policía

En un hecho registrado en la madrugada del sábado en calle Ecuador al 200, personal de la Patrulla Municipal intervino para la identificación de un hombre de 36 años que se encontraba en la vía pública. Al momento de ser abordado, el sujeto se abalanzó imprevisadamente sobre una sargento de la fuerza policial e intentó realizarle tocamientos de índole sexual. La rápida acción de sus compañeros permitió reducir al agresor y concretar su aprehensión, quedando a disposición de la fiscalía de turno.