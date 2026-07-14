Zárate presentó la agenda gratuita de actividades para las Vacaciones de Invierno 2026

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Zárate

El Municipio anunció una programación con teatro, circo, cine y propuestas recreativas gratuitas para toda la familia durante el receso escolar.

El Municipio de Zárate dio a conocer la agenda de Vacaciones de Invierno 2026 con una amplia variedad de actividades culturales y recreativas. La propuesta incluye espectáculos infantiles, cine, circo y encuentros barriales gratuitos para que vecinos y visitantes disfruten durante el descanso escolar.

Vacaciones de Invierno en Zárate: espectáculos gratuitos en el Forum Cultural Del 22 de julio al 2 de agosto, el Forum Cultural será uno de los principales escenarios de la programación preparada por el Municipio. Durante esas fechas se realizarán dos funciones diarias, a las 15:00 y 17:00 horas, con propuestas destinadas a chicos y familias.

La cartelera incluye funciones de cine los días 22, 25 y 28 de julio, además de espectáculos como Meli y Joan, el Dúo Hulalá: Chapa, Chispita y Cartón, El Elefante Trompita, un zarateño de corazón, Circo Amigos Sustentables, Triple Orquestina Ilustrada y Las 4 Estaciones de Bele.

Todas las actividades tendrán lugar en el Forum Cultural, ubicado en Pellegrini y Moreno, con entrada libre y gratuita.

El Circo en tu Barrio recorrerá distintos espacios públicos de Zárate Como parte de la propuesta de vacaciones, el Municipio también llevará adelante el ciclo “El Circo en tu Barrio”, una iniciativa que acercará espectáculos y actividades recreativas a diferentes sectores de la ciudad.

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El show “Rompiendo Rutinas” llegará acompañado de personajes infantiles y propuestas para toda la familia. El cronograma comenzará el miércoles 22 de julio a las 16:30 en la Plaza Manuel Belgrano del barrio San Jacinto.

Luego continuará el sábado 25 en Justa Lima entre Independencia y Rómulo Noya; el domingo 26 en la Feria Paredón Rosa; el lunes 27 en la plaza del barrio Fonavi; el miércoles 29 en Plaza Melillo y el viernes 31 en el CCM Malvicino.

Actividades familiares gratuitas durante las vacaciones de invierno Desde el Municipio destacaron que la agenda busca garantizar el acceso gratuito a propuestas culturales y recreativas de calidad, generando espacios de encuentro para las familias durante el receso escolar.