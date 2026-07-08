Villa Ramallo: Mejoras en la Unidad Sanitaria para afrontar el aumento de consultas médicas

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La Unidad Sanitaria de Villa Ramallo renovó espacios y sumó equipamiento para mejorar la atención ante el crecimiento de pacientes que concurren al centro de salud.

La Unidad Sanitaria de Villa Ramallo concretó una serie de mejoras edilicias y funcionales destinadas a fortalecer la atención sanitaria. Las obras permitieron reorganizar sectores, sumar espacios médicos y optimizar la respuesta frente al incremento sostenido de consultas de vecinos.

Renovación de espacios para mejorar la atención en Villa Ramallo El director adjunto del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, confirmó que la Unidad Sanitaria incorporó importantes mejoras luego de una remodelación integral que permitió adaptar el edificio a las nuevas necesidades del sistema de salud local.

Uno de los principales cambios fue el traslado de la farmacia hacia un nuevo sector, lo que posibilitó la creación de una sala de admisión más amplia y una sala de tránsito equipada para la atención inicial de pacientes.

El nuevo espacio cuenta con bachas, camillas y elementos necesarios para realizar una primera estabilización ante situaciones que requieran seguimiento antes de una posible derivación al Hospital Gomendio o a un centro de mayor complejidad.

“Fue una mejora importante para optimizar la atención. La nueva sala es más amplia, más cómoda y también puede utilizarse como consultorio cuando la demanda lo requiere”, explicó Gil Miranda.

La Unidad Sanitaria amplió sus servicios por el crecimiento de pacientes El funcionario señaló que en los últimos meses se registró un aumento significativo en la cantidad de vecinos que concurren al centro de salud, una situación que llevó a reforzar los espacios y mejorar la organización interna.

“La demanda aumentó mucho. Cada vez son más los vecinos que concurren a la salita para atenderse y eso nos obligó a seguir fortaleciendo los servicios y ampliar los espacios”, expresó.

Gil Miranda aclaró que la nueva sala de tránsito no cumple funciones de internación, sino que está destinada al monitoreo y estabilización de personas que necesitan observación antes de definir si pueden continuar la atención en el lugar o deben ser trasladadas.

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Actualmente, la Unidad Sanitaria ofrece prestaciones de clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, nutrición y psicología, además de realizar extracciones de sangre dos veces por semana.

También se destacó la incorporación de un médico psiquiatra para fortalecer el área de salud mental. “La atención psicológica aumentó muchísimo y por eso seguimos fortaleciendo ese sector”, indicó el director adjunto del Hospital Gomendio.

Más inversión en medicamentos y recursos para el centro de salud Desde la dirección del hospital remarcaron que las mejoras fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Salud, la conducción de la Unidad Sanitaria, los trabajadores del establecimiento y la cooperadora, que continúa acompañando distintas iniciativas.

Otro de los aspectos destacados fue el incremento en la entrega de medicamentos. Gil Miranda explicó que, ante la reducción de algunos programas nacionales, el Municipio debió realizar un mayor esfuerzo económico para garantizar el abastecimiento.

“Se hizo una licitación muy importante para la compra de medicamentos porque la demanda creció considerablemente”, señaló el funcionario.