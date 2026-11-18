Sorteo de lotes en Urquiza: convocan a los aspirantes a presenciar el acto
La Municipalidad invita a las personas incluidas en el listado de aspirantes a participar del sorteo que se realizará este viernes 20 de noviembre, a las 10.30, en la Cooperativa de Urquiza. La asistencia es voluntaria y no constituye un requisito para participar del sorteo En el marco del proceso...
La Municipalidad invita a las personas incluidas en el listado de aspirantes a participar del sorteo que se realizará este viernes 20 de noviembre, a las 10.30, en la Cooperativa de Urquiza. La asistencia es voluntaria y no constituye un requisito para participar del sorteo
En el marco del proceso de adjudicación de lotes municipales en la localidad de Urquiza, se invita a las personas que integran el listado de aspirantes a presenciar el sorteo, que tendrá lugar este viernes 20 de noviembre, a las 10.30, en la sede de la Cooperativa.
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La convocatoria tiene como objetivo que quienes forman parte del listado puedan acompañar el desarrollo del acto y conocer de primera mano sus resultados.
Se aclara que la presencia no es obligatoria y que la inasistencia no afecta la participación en el sorteo.