Seguro de asistencia al viajero: qué tener en cuenta para viajar preparado ante los imprevistos

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Desde una urgencia médica hasta una demora de vuelo o la pérdida de equipaje, distintos imprevistos pueden alterar un viaje.

Viajar es una experiencia que comienza mucho antes del día de salida. Elegir el destino, reservar el alojamiento, organizar el itinerario y preparar el equipaje forman parte de la planificación, pero hay otro aspecto que muchas veces queda en segundo plano: contar con una asistencia al viajero que permita afrontar imprevistos durante la escapada.

Una consulta médica, un accidente, una demora o pérdida de equipaje, la necesidad de una repatriación o incluso la cancelación de un vuelo pueden transformar rápidamente un viaje esperado durante meses en una situación difícil de resolver, especialmente cuando ocurre lejos de casa y en un país con un sistema de salud, una moneda o procedimientos diferentes.

En el caso de la atención médica, la diferencia entre contar o no con asistencia puede ser especialmente relevante. Una urgencia odontológica, una infección, un accidente durante una actividad recreativa pueden generar gastos elevados en el extranjero. A esto se suma que, dependiendo del servicio contratado y de la situación, la asistencia puede coordinar directamente la atención, evitando que el viajero tenga que resolver por su cuenta una situación que no estaba contemplada en su presupuesto.