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El Superintendente de Seguros de la Nación participó del Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA

Guillermo Plate destacó el potencial de los sectores estratégicos de la economía argentina y definió al seguro como una "infraestructura invisible del crecimiento".

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08 de septiembre de 2026 a las 12:01 p. m.
El Superintendente de Seguros de la Nación participó del Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA
Plate destacó el potencial de los sectores estratégicos de la economía argentina y definió al seguro como una "infraestructura invisible del crecimiento".

El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, participó del Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA, bajo el lema "Conectando generaciones, protegiendo futuros", donde expuso sobre las oportunidades que presentan sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento, y sobre el rol que deberá asumir la industria aseguradora frente a ese proceso.

Plate hizo una breve referencia al debate sobre una economía que crece "a dos velocidades" y sostuvo que, en un proceso de transformación económica, lo relevante no es que todos los sectores crezcan al mismo ritmo, sino la capacidad de los más dinámicos para generar inversión, empleo y actividad en el resto de la economía.

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El desafío: invertir en capacidad

Para Guillermo Plate, la transformación de la economía abre una importante oportunidad para el mercado asegurador argentino, pero también plantea una responsabilidad para las compañías.

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En ese sentido, sostuvo que cuando cambia la estructura productiva de un país, cambia también su estructura de riesgos, lo que exige compañías preparadas para asumir riesgos de mayor escala y complejidad.

Ese desarrollo requiere inversión en capital y solvencia, conocimiento técnico, suscripción especializada, ingeniería y prevención de riesgos, tecnología, profesionales y capacidad de reaseguro.

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Plate destacó que el país cuenta con un marco jurídico y regulatorio que permite avanzar en esa dirección, y llamó al sector a aprovechar las oportunidades que abre una economía con mayor inversión y nuevos proyectos productivos.

El Superintendente cerró su exposición señalando que el seguro debe asumir un papel activo frente a esta transformación: "El desafío es estar a la altura de una Argentina que invierte, produce y exporta más. No como espectadores del crecimiento, sino como parte de la infraestructura que contribuye a hacerlo posible".

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Fuente: Argentina.gob.ar.


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