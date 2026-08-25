El fraude de seguros se bifurca: alto volumen y alta sofisticación avanzan en paralelo, revela nuevo informe global de FRISS
Sólo el 9% de las aseguradoras tiene sistemas de IA completamente implementados, mientras el 78% espera que la IA agentica impacte el fraude dentro de los próximos dos años.
FRISS, proveedor global de software de detección de fraude y evaluación de riesgo para aseguradoras, presentó los resultados del reporte: "El Estado del Fraude de Seguros 2026", un estudio que identifica tres fuerzas convergentes (presión económica, avances tecnológicos y redes de fraude organizadas) que están ampliando la escala y la sofisticación del fraude en el sector a nivel global.
El hallazgo central del informe es que el fraude no crece de una sola forma: se está dividiendo en dos frentes que exigen respuestas distintas. Por un lado, el fraude oportunista de alto volumen y baja tecnología (el 44% de los casos corresponde a exageración de reclamos); por otro, el fraude organizado y sofisticado, cada vez más potenciado por inteligencia artificial. Según el informe, “no hay una estrategia única que aborde ambas cosas”: las aseguradoras mejor posicionadas son las que construyen capacidad para enfrentar volumen y sofisticación al mismo tiempo.
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Principales hallazgos
El seguro de automóvil concentra el 71% de los casos de fraude, por su alto volumen transaccional y procesos vulnerables a manipulación.
El 58% de los profesionales del sector reporta un aumento en el volumen o la complejidad del fraude en el último período.
Pese a la amenaza, solo el 9% de las aseguradoras tiene sistemas de IA/ML completamente implementados; el 36% está en fase piloto y el 19% no tiene planes actuales.
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La SSN participó de ACTUAR.IA
El 76% identifica la generación de documentos o identidades sintéticas como la principal vía de uso malicioso de IA y el 71% señala la evidencia deepfake (imagen, audio, video) como una preocupación significativa.
El 78% considera probable que la IA agente impacte el fraude de seguros dentro de los próximos dos años, pero solo el 2% se siente “muy bien preparado” para enfrentarla.
El 76% de las aseguradoras ya comparte datos o alertas con otras compañías y el 56% participa en fuerzas de tarea conjuntas de investigación: la colaboración se posiciona como la respuesta estructural al problema.
Fuente: 100% Seguro.