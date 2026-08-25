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El fraude de seguros se bifurca: alto volumen y alta sofisticación avanzan en paralelo, revela nuevo informe global de FRISS

Sólo el 9% de las aseguradoras tiene sistemas de IA completamente implementados, mientras el 78% espera que la IA agentica impacte el fraude dentro de los próximos dos años.

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25 de agosto de 2026 a las 09:15 a. m.
El fraude de seguros se bifurca: alto volumen y alta sofisticación avanzan en paralelo, revela nuevo informe global de FRISS
Para las aseguradoras de América Latina, este informe confirma que el fraude oportunista sigue concentrando el mayor volumen, pero las redes organizadas y el uso de IA generativa ya no son un problema exclusivo de los mercados más maduros.

FRISS, proveedor global de software de detección de fraude y evaluación de riesgo para aseguradoras, presentó los resultados del reporte: "El Estado del Fraude de Seguros 2026", un estudio que identifica tres fuerzas convergentes (presión económica, avances tecnológicos y redes de fraude organizadas) que están ampliando la escala y la sofisticación del fraude en el sector a nivel global.

El hallazgo central del informe es que el fraude no crece de una sola forma: se está dividiendo en dos frentes que exigen respuestas distintas. Por un lado, el fraude oportunista de alto volumen y baja tecnología (el 44% de los casos corresponde a exageración de reclamos); por otro, el fraude organizado y sofisticado, cada vez más potenciado por inteligencia artificial. Según el informe, “no hay una estrategia única que aborde ambas cosas”: las aseguradoras mejor posicionadas son las que construyen capacidad para enfrentar volumen y sofisticación al mismo tiempo.

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Principales hallazgos

  • El seguro de automóvil concentra el 71% de los casos de fraude, por su alto volumen transaccional y procesos vulnerables a manipulación.

  • El 58% de los profesionales del sector reporta un aumento en el volumen o la complejidad del fraude en el último período.

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  • Pese a la amenaza, solo el 9% de las aseguradoras tiene sistemas de IA/ML completamente implementados; el 36% está en fase piloto y el 19% no tiene planes actuales.

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    La SSN participó de ACTUAR.IA
    Seguros

    La SSN participó de ACTUAR.IA

  • El 76% identifica la generación de documentos o identidades sintéticas como la principal vía de uso malicioso de IA y el 71% señala la evidencia deepfake (imagen, audio, video) como una preocupación significativa.

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  • El 78% considera probable que la IA agente impacte el fraude de seguros dentro de los próximos dos años, pero solo el 2% se siente “muy bien preparado” para enfrentarla.

  • El 76% de las aseguradoras ya comparte datos o alertas con otras compañías y el 56% participa en fuerzas de tarea conjuntas de investigación: la colaboración se posiciona como la respuesta estructural al problema.

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    Fuente: 100% Seguro.

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