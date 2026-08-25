El fraude de seguros se bifurca: alto volumen y alta sofisticación avanzan en paralelo, revela nuevo informe global de FRISS

FRISS , proveedor global de software de detección de fraude y evaluación de riesgo para aseguradoras, presentó los resultados del reporte: "El Estado del Fraude de Seguros 2026" , un estudio que identifica tres fuerzas convergentes (presión económica, avances tecnológicos y redes de fraude organizadas) que están ampliando la escala y la sofisticación del fraude en el sector a nivel global.

El hallazgo central del informe es que el fraude no crece de una sola forma: se está dividiendo en dos frentes que exigen respuestas distintas. Por un lado, el fraude oportunista de alto volumen y baja tecnología (el 44% de los casos corresponde a exageración de reclamos); por otro, el fraude organizado y sofisticado, cada vez más potenciado por inteligencia artificial. Según el informe, “no hay una estrategia única que aborde ambas cosas”: las aseguradoras mejor posicionadas son las que construyen capacidad para enfrentar volumen y sofisticación al mismo tiempo.