Seguridad: Municipio y Policía coordinaron nuevos operativos de prevención

Municipalidad de Pergamino

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad y contó con la participación de autoridades policiales y municipales. Se analizó el estado de los delitos y se avanzó en la articulación de nuevos operativos.En el marco del trabajo de prevención que lleva adelante la Municipalidad de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 26 de agosto de 2026 a las 10:38 a. m.



El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad y contó con la participación de autoridades policiales y municipales. Se analizó el estado de los delitos y se avanzó en la articulación de nuevos operativos.

En el marco del trabajo de prevención que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino junto a las fuerzas de seguridad, ayer se realizó una reunión de trabajo en la sede de la Secretaría de Seguridad, con la participación de autoridades policiales y municipales.

Del encuentro participaron el jefe de la Estación Departamental de Policía, los titulares de las distintas dependencias policiales de la ciudad, el director de Patrulla Urbana, Alejandro Castro, y el secretario de Seguridad, Ignacio Doddi.

Durante la reunión se realizó un análisis de la situación delictiva en Pergamino y, principalmente, se avanzó en la coordinación y articulación de los operativos que comenzarán a implementarse en distintos puntos de la ciudad.

La planificación conjunta permite establecer criterios de trabajo, definir zonas y modalidades de intervención y fortalecer la presencia preventiva en la vía pública.

Esta reunión forma parte de las distintas acciones que desarrolla el Municipio en materia de prevención y seguridad, a través de la articulación permanente con la Policía y de herramientas y dispositivos municipales destinados a reforzar la prevención en la ciudad.