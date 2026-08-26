Seguridad: Municipio y Policía coordinaron nuevos operativos de prevención
El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad y contó con la participación de autoridades policiales y municipales. Se analizó el estado de los delitos y se avanzó en la articulación de nuevos operativos.En el marco del trabajo de prevención que lleva adelante la Municipalidad de...
El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad y contó con la participación de autoridades policiales y municipales. Se analizó el estado de los delitos y se avanzó en la articulación de nuevos operativos.
En el marco del trabajo de prevención que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino junto a las fuerzas de seguridad, ayer se realizó una reunión de trabajo en la sede de la Secretaría de Seguridad, con la participación de autoridades policiales y municipales.
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Del encuentro participaron el jefe de la Estación Departamental de Policía, los titulares de las distintas dependencias policiales de la ciudad, el director de Patrulla Urbana, Alejandro Castro, y el secretario de Seguridad, Ignacio Doddi.
Durante la reunión se realizó un análisis de la situación delictiva en Pergamino y, principalmente, se avanzó en la coordinación y articulación de los operativos que comenzarán a implementarse en distintos puntos de la ciudad.
La planificación conjunta permite establecer criterios de trabajo, definir zonas y modalidades de intervención y fortalecer la presencia preventiva en la vía pública.
Esta reunión forma parte de las distintas acciones que desarrolla el Municipio en materia de prevención y seguridad, a través de la articulación permanente con la Policía y de herramientas y dispositivos municipales destinados a reforzar la prevención en la ciudad.
El objetivo es sostener un trabajo coordinado que permita anticiparse a situaciones de riesgo, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la presencia de los equipos de seguridad en los barrios.