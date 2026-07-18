> San Pedro ya secuestró más de 120 escapes antirreglamentarios en controles de tránsito

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El Municipio intensifica los operativos para reducir la contaminación sonora y reforzar la seguridad vial. En el último control fue retenida una motocicleta con múltiples infracciones.

El Municipio de San Pedro continúa reforzando los controles de tránsito con el objetivo de mejorar la seguridad vial y disminuir la contaminación sonora. Como resultado de los operativos realizados durante los últimos meses, ya fueron incautados más de 120 escapes antirreglamentarios, una cifra que refleja la continuidad de las acciones de fiscalización en distintos sectores de la ciudad.

Controles de tránsito en San Pedro: más de 120 escapes secuestrados Según informó la Municipalidad, los procedimientos son llevados adelante por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, con el acompañamiento de efectivos policiales. Los operativos buscan detectar infracciones, desalentar el uso de escapes modificados y promover el respeto por las normas de circulación.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para disminuir los ruidos molestos que generan este tipo de modificaciones en los vehículos, una de las principales quejas de los vecinos.

Un motociclista fue infraccionado por múltiples irregularidades El procedimiento más reciente se desarrolló este jueves sobre la Ruta Provincial N.º 191, a la altura del acceso a San Pedro, donde agentes municipales y efectivos policiales interceptaron una motocicleta durante un operativo dinámico.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo era conducido por un joven de 22 años que circulaba con un escape antirreglamentario. Además, al momento del control se constató que no poseía licencia de conducir habilitante ni el seguro obligatorio exigido por la normativa vigente.

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Frente a estas irregularidades, las autoridades procedieron al secuestro de la motocicleta y labraron las actuaciones correspondientes.

Los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad Con este nuevo procedimiento, el Municipio superó la marca de los 120 escapes antirreglamentarios incautados desde el inicio de los controles intensivos.