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San Pedro: Gobernador Castro conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto y homenaje a Fray Cayetano Rodríguez

La localidad fue sede del acto oficial por el 9 de Julio, donde Cecilio Salazar destacó el legado histórico de San Pedro y llamó a defender la soberanía.

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10 de julio de 2026 a las 01:00 p. m.
San Pedro: Gobernador Castro conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto y homenaje a Fray Cayetano Rodríguez

La localidad de Gobernador Castro fue escenario este jueves de la conmemoración oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La ceremonia reunió a autoridades, instituciones y vecinos en una jornada cargada de simbolismo, donde se reivindicó el legado histórico de San Pedro y el compromiso con los valores patrios.

Gobernador Castro fue sede del acto oficial por el Día de la Independencia

La Plaza San Martín de Gobernador Castro albergó el acto central organizado por el Municipio de San Pedro para celebrar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Del encuentro participaron autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y vecinos de la localidad.

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La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Cecilio Salazar, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar; el delegado municipal Ernesto Luchessi; concejales y funcionarios.

Las actividades comenzaron con la bendición del párroco Luis Prieto, continuaron con el izamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la cantante Carolina Márquez.

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Luego, la directora del Hospital 26 de Julio, Marilina Batalla, brindó las palabras alusivas a la fecha y remarcó que la independencia no debe entenderse solo como un hecho histórico ocurrido en 1816, sino como un compromiso permanente que se construye cada día mediante el trabajo, la educación, la justicia y la solidaridad.

El aporte de San Pedro a la Independencia

Durante su discurso, el intendente Cecilio Salazar recordó la importancia histórica del Congreso de Tucumán y afirmó que los valores que inspiraron la independencia siguen vigentes frente a los desafíos actuales del país.

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El jefe comunal subrayó la necesidad de defender la soberanía nacional, fortalecer la producción, cuidar la educación, la salud pública y los recursos estratégicos de la Argentina.

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Además, puso en valor la figura de Fray Cayetano Rodríguez, uno de los representantes que integró el Congreso de Tucumán y firmó el Acta de la Independencia, resaltando el papel que tuvo San Pedro en el nacimiento de la Nación.

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"San Pedro tiene una responsabilidad especial en esta memoria. Esta tierra dio a Fray Cayetano Rodríguez, un sampedrino que integró el Congreso de Tucumán y firmó el Acta de la Independencia. Cuando lo recordamos, recordamos también que San Pedro estuvo presente en el nacimiento de la Patria independiente", expresó Salazar.

Asimismo, convocó a las nuevas generaciones a asumir el compromiso de mantener vivos los ideales de libertad, unidad y progreso, afirmando que la independencia continúa siendo una responsabilidad compartida.

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Música, desfile y participación de toda la comunidad

El delegado municipal Ernesto Luchessi también dirigió unas palabras a los presentes, destacando el esfuerzo cotidiano de productores, comerciantes, docentes, trabajadores e instituciones de Gobernador Castro para fortalecer el desarrollo de la comunidad.

Tras el acto protocolar, la celebración continuó con presentaciones artísticas de Carolina Márquez, Sofía Rosales y Jesús Leguizamón, quienes aportaron música y emoción a la jornada.

Como cierre, se realizó el tradicional desfile cívico, del que participaron establecimientos educativos, clubes, instituciones intermedias, centros tradicionalistas, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y diversas organizaciones de Gobernador Castro y localidades vecinas, en una muestra de identidad, participación ciudadana y homenaje a los 210 años de la Independencia Argentina.

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