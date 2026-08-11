San Pedro: Coordinan un plan preventivo para proteger la hacienda en las islas ante posibles crecidas
El Municipio, organismos de seguridad y entidades rurales definieron protocolos para responder de manera coordinada ante eventuales contingencias climáticas en la zona de islas.
Con el objetivo de anticiparse a posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, autoridades municipales de la ciudad de San Pedro, organismos nacionales, fuerzas de seguridad y representantes del sector agropecuario avanzaron en la planificación de un operativo preventivo para resguardar la actividad ganadera en la zona de islas y coordinar una eventual evacuación de hacienda.
Definen un protocolo para actuar ante posibles emergencias climáticas
La reunión de trabajo se desarrolló en la Casona de Turismo y estuvo encabezada por autoridades municipales junto a integrantes de Defensa Civil. También participaron representantes de Prefectura Naval Argentina, SENASA, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y entidades vinculadas al sector productivo.
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Durante el encuentro se establecieron criterios comunes de actuación para responder de manera rápida y organizada en caso de que una crecida del río o condiciones hidrológicas adversas obliguen a trasladar animales desde la zona de islas hacia sectores seguros del continente.
El objetivo principal fue dejar definidos con anticipación los procedimientos, las responsabilidades de cada organismo y los canales de comunicación que se utilizarán en una eventual emergencia, evitando demoras y facilitando la coordinación entre todas las instituciones involucradas.
Traslado de hacienda: logística y requisitos para los productores
Uno de los principales temas analizados fue la logística necesaria para movilizar el ganado. En ese marco, Prefectura Naval Argentina informó que, aunque no cuenta con predios exclusivos para carga y descarga de animales, existen instalaciones habilitadas donde podrán realizarse estas operaciones.
Entre los puntos disponibles figuran el Puerto San Pedro, Arenera del Litoral, San Pedro Arenas, Arenera Costa Río Tala S.R.L. y Papel Prensa S.A., lugares que podrán ser utilizados por los productores en caso de ser necesario.
Además, se recordaron los requisitos sanitarios y administrativos obligatorios para concretar el traslado de animales, como la emisión de las guías correspondientes, el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y la vigencia de los certificados de vacunación exigidos por SENASA.
Estiman que hay unas 9.500 cabezas de ganado en las islas
Durante la reunión, representantes de la Sociedad Rural aportaron una estimación de la cantidad de hacienda presente actualmente en la zona de islas. Según indicaron, existen alrededor de 9.500 cabezas de ganado, un dato considerado fundamental para dimensionar los recursos logísticos que serían necesarios en caso de una evacuación.
Asimismo, se resolvió que la coordinación de todas las acciones preventivas y operativas quedará centralizada en el director de Defensa Civil municipal, Fabio Giovanettoni, quien será el encargado de articular la comunicación entre los distintos organismos participantes.
Desde el Municipio aclararon que la planificación responde a una estrategia de prevención y organización, basada en escenarios posibles vinculados al fenómeno de El Niño, y no a la existencia de un pronóstico inmediato de inundaciones o crecidas extraordinarias.