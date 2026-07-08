San Antonio de Areco: Más de 60 jugadores participan del nuevo Torneo Individual de Bochas del Club River Plate

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El certamen reúne a bochófilos de San Antonio de Areco y la región, con categorías Principiantes y Avanzados, y se extenderá durante todo el invierno.

Con una destacada participación y más de 60 inscriptos, comenzó en el Club River Plate un nuevo Torneo Individual de Bochas organizado por la Subcomisión de la disciplina. La competencia reúne jugadores de la ciudad de San Antonio de Areco y de distintas ciudades cercanas, consolidando el crecimiento de este deporte.

Un torneo de bochas que convocó a jugadores de toda la región La nueva propuesta impulsada por la Subcomisión de Bochas del Club River Plate superó las expectativas iniciales y reunió a participantes de San Antonio de Areco, Solís, San Andrés de Giles, Azcuénaga y otras localidades de la zona.

El certamen se disputa bajo la modalidad de eliminación directa, con partidos a 10 tantos, y está dividido en dos categorías. En Principiantes participan 16 jugadores, mientras que en Avanzados compiten 48 bochófilos, conformando una competencia con gran cantidad de protagonistas.

Los trofeos llevan nombres de referentes históricos de la disciplina: la categoría Principiantes disputa la copa Eduardo “Pocholo” Lofredo, mientras que los jugadores Avanzados compiten por el premio Edelmiro “Miro” Conti, en reconocimiento a dos figuras vinculadas al desarrollo de las bochas.

El presidente de la Subcomisión de Bochas, Lucas Risso, destacó la convocatoria alcanzada y valoró la vigencia del deporte. “Para nosotros es un orgullo que más de 60 personas se hayan anotado. Es una propuesta que tuvo una gran aceptación y demuestra que las bochas siguen muy vigentes”, señaló.

River Plate fortalece la actividad de bochas durante el invierno Los encuentros del torneo se desarrollan durante la semana con dos partidos por noche, utilizando las instalaciones del Club River Plate, que cuentan con las comodidades necesarias para recibir tanto a jugadores como al público.

Desde la organización indicaron que la intención es que la competencia pueda extenderse durante todo el invierno, generando un espacio de encuentro para los amantes de las bochas y fortaleciendo la actividad dentro de la institución.

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El acompañamiento del buffet y el servicio disponible en el club forman parte de la propuesta para que cada jornada se convierta en una verdadera reunión deportiva y social.

Un terceto de River Plate participó del aniversario del Club Apolo de Azcuénaga Además del torneo individual, representantes del Club River Plate participaron de una jornada especial en el Club Apolo de Azcuénaga, que celebró sus 106 años de vida institucional.

El terceto estuvo integrado por Lucas Risso, Juan Maroevic, Walter Enrique y Gustavo Alarcón, quienes formaron parte del torneo aniversario organizado por la entidad anfitriona.

Durante el encuentro también se realizó un emotivo homenaje a Cachín Iribarne, cuyo nombre fue colocado en la cancha de bochas del club. Risso destacó el recibimiento y la importancia de compartir estos momentos con toda la comunidad bochófila.