Ramallo presentó un mapa interactivo para consultar las obras en los caminos rurales

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La nueva plataforma permite conocer en tiempo real las tareas de mantenimiento, la inversión realizada y el estado de los caminos rurales del distrito.

09 de julio de 2026 a las 10:42 a. m.

09 de julio de 2026 a las 10:42 a. m.

El Municipio de Ramallo presentó el nuevo Mapa Interactivo de Caminos Rurales, una plataforma digital de acceso público que permite consultar las intervenciones realizadas en la red vial rural. La iniciativa busca brindar mayor transparencia sobre el uso de los recursos y facilitar el acceso a la información para productores, transportistas y vecinos.

Un mapa interactivo para conocer las obras en los caminos rurales La nueva herramienta ya se encuentra disponible para toda la comunidad y puede utilizarse sin necesidad de registrarse. A través del sitio web, cualquier usuario puede acceder a información detallada sobre los trabajos ejecutados en los distintos caminos rurales del partido.

El objetivo principal de la plataforma es ofrecer un sistema transparente que permita conocer cómo se desarrollan las tareas de mantenimiento y conservación de la red vial rural, mostrando de forma sencilla y accesible cada una de las intervenciones realizadas por el municipio.

Entre los datos disponibles, el mapa informa la cantidad de obras ejecutadas, el total de kilómetros mejorados, las horas de trabajo empleadas y la inversión destinada al mantenimiento de los caminos rurales.

Información detallada de cada intervención Uno de los aspectos más destacados del mapa es que cada obra aparece identificada mediante un marcador georreferenciado. Al seleccionar cualquiera de estos puntos, el usuario puede acceder a información específica sobre esa intervención.

La plataforma detalla la fecha de ejecución de los trabajos, la maquinaria utilizada, los recursos aplicados y la cantidad de metros intervenidos. Además, incorpora fotografías del antes y el después de cada obra, lo que permite visualizar el impacto de las tareas realizadas sobre cada tramo del camino rural.

Esta información busca facilitar el seguimiento de las obras y ofrecer una referencia concreta sobre las mejoras ejecutadas en cada sector del distrito.

Transparencia en el uso de la Tasa de Red Vial Desde el Municipio destacaron que el mantenimiento de los caminos rurales se financia mediante la Tasa de Red Vial, tributo que abonan los productores agropecuarios y ganaderos del partido de Ramallo.

En ese sentido, la incorporación del Mapa Interactivo de Caminos Rurales representa una herramienta orientada a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, permitiendo que la comunidad pueda verificar de manera sencilla cómo y dónde se invierten los fondos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial rural.