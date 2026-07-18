Ramallo presentó los proyectos que competirán en la Feria Regional de Ciencias y Tecnología

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Los trabajos fueron desarrollados por estudiantes de todos los niveles educativos y representarán al distrito en la etapa regional de agosto.

El Centro Universitario de Ramallo fue escenario de la presentación oficial de los proyectos educativos que representarán al distrito en la próxima Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Estudiantes y docentes de distintas instituciones compartieron investigaciones, desarrollos tecnológicos y producciones artísticas surgidas durante el ciclo lectivo.

Ramallo definió los proyectos que irán a la Feria Regional de Ciencias y Tecnología La jornada reunió a alumnos y docentes de los niveles inicial, primario, secundario, técnico, especial y de educación para adultos, quienes exhibieron los trabajos que competirán en la instancia regional prevista para el mes de agosto.

Durante el encuentro se presentaron investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos, producciones artísticas y propuestas vinculadas con problemáticas ambientales, sociales, de salud, inclusión, producción y patrimonio local. Muchos de estos proyectos fueron realizados en conjunto con organismos e instituciones del distrito, fortaleciendo el vínculo entre las escuelas y la comunidad.

Autoridades municipales y referentes educativos recorrieron los distintos stands, dialogaron con estudiantes y docentes y conocieron en detalle cada una de las iniciativas que buscarán representar a Ramallo en la siguiente etapa del certamen provincial.

Escuelas de todos los niveles participaron de la muestra educativa En el turno mañana participaron el Jardín de Infantes N° 907, Jardín de Infantes N° 910, la Escuela Primaria N° 1, la Escuela Primaria N° 3, la Escuela Primaria N° 26, el Instituto Ramallo, la Escuela Secundaria N° 2, la Escuela Secundaria N° 6, la Escuela de Educación Especial N° 501, la Escuela de Educación Técnica N° 3, la Escuela N° 3 y el CENS N° 452.

Por la tarde continuaron las exposiciones con nuevos proyectos del Instituto Ramallo, el Jardín de Infantes N° 902, la Escuela Primaria N° 1 y la Escuela de Educación Especial N° 501, que además presentó dos propuestas adicionales.

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La diversidad de instituciones reflejó el trabajo sostenido que se realiza en las aulas a lo largo del año, promoviendo el aprendizaje basado en la investigación, la creatividad y la resolución de problemas concretos desde una perspectiva interdisciplinaria.

La Feria Regional será el próximo desafío para los estudiantes de Ramallo La Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología es una de las principales instancias de intercambio educativo de la provincia de Buenos Aires. En ella participan proyectos seleccionados de distintos municipios que se destacan por su calidad, innovación, originalidad e impacto pedagógico.

La presentación realizada en el Centro Universitario permitió a los equipos realizar una prueba previa antes de la competencia regional, ajustar detalles de sus exposiciones y recibir aportes de docentes, familias y autoridades.