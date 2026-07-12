Pergamino refuerza la prevención con una amplia campaña gratuita de vacunación antirrábica

Salud

La propuesta constituye una de las acciones sanitarias más importantes en materia de prevención, ya que la rabia continúa siendo una enfermedad de alto riesgo tanto para los animales como para las personas.

Está en marcha una nueva edición de la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, una importante iniciativa que este año vuelve a desarrollarse en conjunto con las veterinarias privadas de nuestra ciudad con el objetivo de ampliar el acceso a la inmunización y fortalecer de esta forma una de las principales estrategias de prevención de enfermedades zoonóticas. El operativo se extenderá hasta el 18 de julio y permitirá que vecinos de distintos barrios y localidades del Partido puedan vacunar a sus mascotas de manera gratuita y cerca de sus hogares.

La propuesta constituye una de las acciones sanitarias más importantes en materia de prevención, ya que la rabia continúa siendo una enfermedad de alto riesgo tanto para los animales como para las personas. Aunque Argentina mantiene controlada la circulación del virus en los perros y gatos gracias a las campañas de vacunación sostenidas durante décadas, los especialistas advierten siempre que no debe relajarse la prevención. La inmunización anual sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar la reaparición de la enfermedad y preservar el estatus sanitario alcanzado.

Prevención y cuidados La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos y puede transmitirse a los seres humanos principalmente a través de mordeduras o del contacto con saliva de animales infectados. Una vez que aparecen los síntomas clínicos, la enfermedad prácticamente no tiene posibilidades de tratamiento y presenta una mortalidad cercana al ciento por ciento. Por esa razón, las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación anual de perros y gatos no solo representa un acto de tenencia responsable, sino también una medida esencial de salud pública que protege a toda la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el trabajo conjunto entre el Estado municipal y el sector veterinario privado. En lugar de concentrar la atención en un único punto, el operativo se distribuye en distintos consultorios de la ciudad y también en localidades del Partido, facilitando el acceso a los vecinos y evitando traslados innecesarios o largas esperas.

Desde el área de Salud recordaron que la aplicación de la vacuna no tiene costo para los propietarios de las mascotas. Sin embargo, debido a que cada establecimiento mantiene su actividad habitual, se recomienda comunicarse previamente con la veterinaria elegida para consultar los horarios de atención, la modalidad de trabajo y, en caso de corresponder, solicitar un turno.

En qué veterinarias Las veterinarias adheridas a la campaña son Mascotas, en Marcelino Ugarte 685; Los Cedros, en Los Cedros 1495; Malvinas, en avenida Rivero 2990; Cucha Cucha, en Merced 445; Del Sur, en Monroe 468; Hipólito Balbi, en avenida Colón 410; El Atuel, en la esquina de Alsina y San Nicolás; Del Parque, en España y Laprida; El Sanjuanino, en avenida Ameghino 1019; Consultorio Veterinario Pergamino, en Colón 1024; Veterinaria Ramella, en calle Mitre 955; Veterinaria Citti, en la esquina Maipú y avenida Ameghino; Vet M.A.S., en Calle 8 Nº 781 de la localidad de Acevedo; Veterinaria Disante, en Sarmiento 322; Old Capitan, en avenida Pellegrini 3095; y Sauce de Luna, en calle Merced 1466. En todos los casos se aconseja consultar telefónicamente antes de concurrir para conocer la disponibilidad de atención.

La campaña está destinada a perros y gatos mayores de tres meses de edad, que deben recibir una dosis anual para mantener vigente la protección frente al virus. En el caso de hembras gestantes o en período de lactancia, será el profesional veterinario quien determine si corresponde aplicar la vacuna en ese momento.

Seguí leyendo Perfiles Andrea García Parra: un recorrido fiel a su mirada sobre la vida

A tener en cuenta Las autoridades también recordaron la importancia de respetar algunas medidas básicas para garantizar un procedimiento seguro. Los perros deben asistir con collar y correa, mientras que aquellos de gran porte o con comportamiento reactivo deberán utilizar bozal. Los gatos, en tanto, deben ser trasladados en transportadoras, bolsos adecuados o mochilas especialmente diseñadas para evitar escapes o situaciones de estrés. Además, las mascotas deberán ser llevadas por una persona adulta que pueda sujetarlas correctamente durante la vacunación.

Pergamino mantiene desde hace años una política sostenida de prevención de enfermedades zoonóticas mediante campañas periódicas de vacunación, castración y promoción de la tenencia responsable. La incorporación de las veterinarias privadas a este operativo amplía significativamente la capacidad de atención y permite llegar a un mayor número de animales en un período reducido, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y los profesionales independientes.

Los especialistas coinciden en que el éxito de este tipo de campañas depende, en gran medida, del compromiso de los propietarios. Cuanto mayor sea el porcentaje de perros y gatos vacunados, menor será la posibilidad de circulación del virus dentro de la comunidad, generando una protección colectiva que beneficia tanto a los animales como a las personas.