Alerta en la región por casos positivos de Triquinosis

Salud

Los casos fueron detectados en familias de Rosario y alrededores; están vinculados al consumo de chacinados de elaboración informal.

Un número importante de casos positivos de Triquinosis en la ciudad de Rosario generó un alerta que incluye esta región bonaerense. Esta es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos del género Trichinellaspp que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Representa una importante zoonosis, transmitida a los seres humanos de forma accidental, a través del consumo de los chacinados y embutidos sin control bromatológico o carne fresca insuficientemente cocida, infectada con este tipo de larvas.

“En Argentina, el cerdo domestico representa la principal fuente de infección para el ser humano, aunque también se registran otras fuentes como el puma y el jabalí”, aseguraron desde Salud y destacaron que esta enfermedad “es endémica en nuestro país, aunque se presenta en forma de brotes en época invernal”.

Si bien se la diagnostica casi todos los meses del año, se presenta con más frecuencia en junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre ya que son períodos en el que sube la faena de animales de crianza familiar y la elaboración casera de chacinados, embutidos y salazones.

¿Cómo se infecta el cerdo? La presencia de Triquinosis en los cerdos se encuentra directamente relacionada con el ambiente (falta de higiene, acceso a basurales, falta de instalaciones adecuadas, etc.) y la alimentación que reciben. El cerdo adquiere la enfermedad al ingerir restos6 de carne cruda infectada con el parásito, provenientes de roedores, otros cerdos (canibalismo), animales carnívoros y carroñeros, y alimentos no seguros (barrido de silo, residuos de comida) y por tal motivo es importante resaltar que los cerdos infectados con trichinella generalmente no manifiestan signos.

“La información y buenas prácticas de producción y manejo constituyen herramientas claves para disminuir el riesgo de infección en los establecimientos porcinos. Se trata principalmente de mantener niveles adecuados de higiene, alimentación, bioseguridad y control de plagas”, advirtieron.

Diagnóstico seguro La digestión artificial es la técnica utilizada para aprobar el consumo humano de carne y derivados cárnicos provenientes de animales susceptibles de contraer triquinosis. Se realiza de rutina en todas las plantas de faena habilitadas.

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Asimismo, permite detectar y observar la presencia de larvas de trichinella a partir de la simulación del proceso de digestión gástrica. “Si la faena es domiciliaria para consumo familiar, deberá llevar la muestra a un laboratorio", explicaron fuentes consultadas por el Diario. “Recordamos que la salazón, el secado y el ahumado no destruyen el parásito; y en lo que hace al congelamiento, no es un método que garantice la destrucción de larvas, ya que existen especies de trichinella resistentes a las bajas temperaturas”, se informó este lunes.

¿Cómo se infectan las personas? Las personas adquieren la enfermedad al consumir carne insuficientemente cocida y/o derivados cárnicos (embutidos, chacinados y salazones) infectados con larvas o quistes de trichinella, a partir de faenas caseras o clandestinas sin los controles sanitarios y bromatológicos pertinentes. A diferencia de cerdos y animales silvestres, las personas con triquinosis desarrollan cuadros clínicos que varían en intensidad y gravedad de acuerdo a múltiples factores.

“El cuadro inicia con malestar general similar a un estado gripal, fiebre, diarrea, dolor de cabeza, edema/hinchazón en los párpados, dolor muscular, erupciones en la piel. En casos graves pueden presentarse complicaciones cardiovasculares, neurológicas, oculares, entre otras”, manifestaron.

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