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Patrulla Urbana: Capacitan al personal en el uso de armas no letales y técnicas de intervención

El personal de Patrulla Urbana comenzó una capacitación técnica orientada a reforzar conocimientos y herramientas para intervenir ante distintas situaciones que se presentan diariamente en la vía pública.La actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Tiro Federal fue impulsada con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·01 de septiembre de 2026 a las 09:53 a. m.
Patrulla Urbana: Capacitan al personal en el uso de armas no letales y técnicas de intervención


El personal de Patrulla Urbana comenzó una capacitación técnica orientada a reforzar conocimientos y herramientas para intervenir ante distintas situaciones que se presentan diariamente en la vía pública.

La actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Tiro Federal fue impulsada con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y mejorar las condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

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Durante la capacitación se abordan técnicas para el manejo de las armas no letales con las que cuenta el personal, además de procedimientos de interceptación vehicular y distintas herramientas para actuar ante situaciones de conflicto.

En esta primera instancia se trabajó con munición de práctica y se repasaron procedimientos destinados a actuar de manera segura y adecuada frente a diferentes escenarios.

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“Más que nada buscamos refrescar conocimientos y recordar técnicas de trabajo para preservar la seguridad del ciudadano y del personal que está trabajando en la calle. Cada día vemos que hay más conflictos y que son más violentos, por eso estamos trabajando sobre esto para poder brindar un mejor servicio al ciudadano”, explicaron desde la Secretaría de Seguridad.

La capacitación forma parte del trabajo que lleva adelante el municipio para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de los equipos que diariamente desarrollan tareas de seguridad en la ciudad.

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