Patrulla Urbana: Capacitan al personal en el uso de armas no letales y técnicas de intervención

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Municipalidad de Pergamino

El personal de Patrulla Urbana comenzó una capacitación técnica orientada a reforzar conocimientos y herramientas para intervenir ante distintas situaciones que se presentan diariamente en la vía pública.La actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Tiro Federal fue impulsada con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y...



El personal de Patrulla Urbana comenzó una capacitación técnica orientada a reforzar conocimientos y herramientas para intervenir ante distintas situaciones que se presentan diariamente en la vía pública.

La actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Tiro Federal fue impulsada con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y mejorar las condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

Durante la capacitación se abordan técnicas para el manejo de las armas no letales con las que cuenta el personal, además de procedimientos de interceptación vehicular y distintas herramientas para actuar ante situaciones de conflicto.

En esta primera instancia se trabajó con munición de práctica y se repasaron procedimientos destinados a actuar de manera segura y adecuada frente a diferentes escenarios.