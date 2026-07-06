Nuevas licencias de conducir: Qué cambios se hicieron

Pergamino

El nuevo esquema de licencias de conducir comenzó a regir. Habrá psicofísicos, evaluaciones teóricas y exámenes prácticos con mayores requisitos.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo sistema de licencias de conducir para profesionales. La medida incorpora evaluaciones más exigentes, refuerza los controles durante todo el trámite y establece diferencias según el tipo de transporte que realice cada chofer.

Modificaciones en marcha El nuevo esquema comenzó a regir este lunes y surge del convenio de delegación de facultades firmado entre la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A partir de ese acuerdo, quienes conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas deberán cumplir controles psicofísicos, evaluaciones teóricas y exámenes prácticos con mayores requisitos que los vigentes hasta ahora.

La modalidad distingue a quienes desarrollan su actividad únicamente dentro del territorio bonaerense de aquellos que realizan transporte entre provincias o con destino internacional. Los primeros continuarán tramitando sus permisos bajo jurisdicción provincial, mientras que los segundos deberán cumplir las exigencias previstas para la licencia profesional interjurisdiccional.

Nuevo esquema de licencias de conducir En el caso del transporte interjurisdiccional, las evaluaciones estarán a cargo de prestadores externos registrados y habilitados por la ANSV con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Esos organismos realizarán los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las pruebas teóricas y prácticas correspondientes, mientras que el inicio y la finalización del trámite seguirán siendo presenciales en los Centros Emisores de Licencias, sin cambios en la vigencia de los permisos según la edad y la categoría del conductor.

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El ministro de Transporte Martín Marinucci sostuvo que el objetivo es fortalecer los controles sobre quienes transportan pasajeros y cargas. "Estamos dando un paso importante para profesionalizar aún más la conducción en la Provincia. Quienes transportan pasajeros o cargas tienen una enorme responsabilidad y por eso necesitamos procesos más rigurosos, transparentes y trazables. La seguridad vial no admite atajos ni improvisaciones", afirmó.

Unificar criterios Según el Gobierno bonaerense, el nuevo sistema también busca unificar los criterios de evaluación en todo el país y consolidar la Licencia Nacional de Conducir como documento único para los conductores profesionales, en reemplazo de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional.