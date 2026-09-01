Nueva obra de pavimentación en el Barrio Malvinas
La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa con las obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.En el Barrio Malvinas, avanzan los trabajos de pavimentación sobre calle El Cano, entre las alturas 1300 y 1400, Pinedo, desde el 3600 al 3800; y...
La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa con las obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.
En el Barrio Malvinas, avanzan los trabajos de pavimentación sobre calle El Cano, entre las alturas 1300 y 1400, Pinedo, desde el 3600 al 3800; y Doctor Julio Maiztegui, entre el 1300 y el 1400.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales
Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino
FIESTAS SIN RUIDOS: Está prohibida la venta de pirotecnia de estruendo
Tertulia para adultos mayores: música, humor y encuentro en Bellas Artes
Se intensifican los controles de tránsito pesado en calle Mansilla
La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y el acceso para los vecinos de la zona, especialmente durante los días de lluvia, cuando las calles sin pavimentar presentan mayores dificultades para el tránsito.
Además, contar con una arteria pavimentada facilita el ingreso y la circulación de los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y policía.
La obra forma parte del Plan de Asfalto que impulsa el Municipio para ampliar y mejorar la infraestructura vial, acompañando el crecimiento de los distintos barrios de Pergamino y generando mejores condiciones de transitabilidad para quienes viven y circulan por la ciudad.