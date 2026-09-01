Nueva obra de pavimentación en el Barrio Malvinas

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa con las obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.En el Barrio Malvinas, avanzan los trabajos de pavimentación sobre calle El Cano, entre las alturas 1300 y 1400, Pinedo, desde el 3600 al 3800; y...

01 de septiembre de 2026 a las 10:04 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 01 de septiembre de 2026 a las 10:04 a. m.

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa con las obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

En el Barrio Malvinas, avanzan los trabajos de pavimentación sobre calle El Cano, entre las alturas 1300 y 1400, Pinedo, desde el 3600 al 3800; y Doctor Julio Maiztegui, entre el 1300 y el 1400.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y el acceso para los vecinos de la zona, especialmente durante los días de lluvia, cuando las calles sin pavimentar presentan mayores dificultades para el tránsito.

Además, contar con una arteria pavimentada facilita el ingreso y la circulación de los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y policía.