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Los carnets de manipulador de alimentos tienen vigencia permanente

A partir del Decreto 697/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, los carnets emitidos a través de la plataforma DIPA mantienen su validez independientemente de la fecha de vencimiento que figure en el documento.La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino informa que, conforme a lo establecido en el Decreto 697/2026...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·12 de agosto de 2026 a las 10:02 a. m.
Los carnets de manipulador de alimentos tienen vigencia permanente


A partir del Decreto 697/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, los carnets emitidos a través de la plataforma DIPA mantienen su validez independientemente de la fecha de vencimiento que figure en el documento.

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino informa que, conforme a lo establecido en el Decreto 697/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, los carnets de manipulador de alimentos emitidos a través de la plataforma de la Dirección de Industria y Productos Alimenticios (DIPA) se consideran vigentes con carácter permanente.

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De esta manera, los carnets mantienen plena validez en todo el territorio nacional, aun cuando en el documento figure una fecha de vencimiento anterior.

En este marco, DIPA informó que ya no recibe ni tramita solicitudes de renovación de los carnets de manipulador de alimentos, debido a que estos adquirieron carácter permanente de acuerdo con el artículo 17 del mencionado decreto.

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La medida alcanza a los carnets emitidos mediante la plataforma DIPA y busca adecuar su vigencia a la nueva normativa nacional.

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