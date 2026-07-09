La Terminal de Ómnibus de San Pedro amplía servicios y mejora la atención a pasajeros y vecinos

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La Terminal de Ómnibus de San Pedro incorporó mejoras en iluminación y mantiene una amplia oferta de servicios, trámites y actividades para la comunidad.

09 de julio de 2026 a las 09:40 a. m.

09 de julio de 2026 a las 09:40 a. m.

La Terminal de Ómnibus de San Pedro continúa consolidándose como un espacio clave para la comunidad al ofrecer múltiples servicios que van más allá del transporte de pasajeros. Con mejoras en infraestructura, oficinas de atención, medios de pago y propuestas culturales, el edificio brinda respuestas diarias tanto a viajeros como a vecinos que realizan distintos trámites.

La Terminal de Ómnibus de San Pedro mejora su infraestructura y atención La Terminal de Ómnibus de San Pedro mantiene un funcionamiento normal y sin reclamos significativos por parte de los usuarios, según informó su responsable, Mariela López, en diálogo con el medio local Crónica San Pedro.

Entre las principales mejoras realizadas en las últimas semanas se encuentra el reemplazo de todas las luminarias que estaban fuera de servicio. Esta renovación permitió optimizar la iluminación de todo el edificio, incrementando las condiciones de seguridad y brindando mayor comodidad tanto a pasajeros como a quienes concurren diariamente al lugar.

Desde la administración destacaron que el objetivo es mantener la terminal en óptimas condiciones, ofreciendo un espacio moderno, seguro y funcional para toda la comunidad.

Qué servicios ofrece la Terminal de Ómnibus de San Pedro Además de concentrar la actividad del transporte de pasajeros, la terminal reúne diversos servicios públicos y privados que facilitan la realización de trámites cotidianos.

Entre ellos se encuentran:

Oficina Municipal: atención todos los días de 8:00 a 20:00 para consultas e información general.

SUBE: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00.

Rapipago: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

CNRT: realiza controles diarios sobre los servicios de transporte de pasajeros.

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Buffet: abierto todos los días de 5:30 a 21:00.

En cuanto a los servicios de micros, Vía Bariloche opera tres frecuencias diarias hacia Retiro y tres hacia Rosario.

Por su parte, Chevallier cuenta con cuatro servicios diarios con destino a Retiro, una frecuencia diaria hacia San Nicolás y un servicio adicional los viernes hábiles.

Asimismo, la empresa Vercelli continúa prestando sus recorridos habituales entre San Pedro, Río Tala y Vuelta de Obligado, garantizando la conectividad regional.

Actividades culturales y un espacio al servicio de la comunidad La Terminal de Ómnibus también se ha convertido en un punto de encuentro para actividades culturales impulsadas por el Municipio.

En el primer piso funciona el Taller Municipal de Tango, que se desarrolla los miércoles y viernes de 17:15 a 18:30. La propuesta está abierta a la comunidad y ofrece un espacio de recreación, aprendizaje e integración para vecinos de distintas edades.

Desde la administración remarcaron que el trabajo cotidiano apunta a mantener la calidad de los servicios, mejorar las instalaciones y brindar una atención eficiente a todos los usuarios, consolidando a la terminal como un espacio multifuncional que combina transporte, gestión de trámites y actividades comunitarias.