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INTA San Pedro: José Antonio Padula asumió la dirección interina de la Estación Experimental

El ingeniero en Producción Agropecuaria conducirá de manera interina la EEA INTA San Pedro para dar continuidad a los proyectos de innovación y extensión rural.

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Fuente: cronicasanpedro.com·09 de julio de 2026 a las 06:00 p. m.
INTA San Pedro: José Antonio Padula asumió la dirección interina de la Estación Experimental

José Antonio Padula asumió de manera interina la dirección de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, una designación que busca garantizar la continuidad de las acciones institucionales y fortalecer el trabajo de investigación, innovación y extensión rural que la entidad desarrolla en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Una trayectoria ligada al desarrollo agropecuario

El ingeniero en Producción Agropecuaria José Antonio Padula cuenta con una sólida formación académica y una extensa experiencia en el sector. Es egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y también profesor en Disciplinas Industriales por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

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Su recorrido profesional está estrechamente vinculado a la agricultura extensiva y al acompañamiento técnico de los sistemas productivos regionales. Con más de veinte años de experiencia, ha trabajado junto a productores y organizaciones del norte bonaerense, aportando conocimientos para mejorar la productividad y promover prácticas sustentables.

Esta experiencia le permitió consolidarse como un referente dentro del INTA, con un profundo conocimiento de las necesidades y desafíos que enfrenta el sector agropecuario de la región.

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El trabajo territorial que desarrolló en INTA San Pedro

Desde agosto de 2023, Padula se desempeñó como jefe de la Agencia de Extensión Rural San Pedro, donde lideró diversas acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre el INTA y los productores.

Durante ese período impulsó actividades de transferencia tecnológica, coordinación de ensayos a campo y generación de información técnica destinada a mejorar la toma de decisiones en las explotaciones agropecuarias.

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Además, promovió la incorporación de nuevas herramientas y prácticas productivas adaptadas a las características de cada sistema, consolidando el rol de la institución como un espacio de referencia para el desarrollo rural.

Los desafíos de la nueva dirección interina del INTA

Con su designación al frente de la Estación Experimental Agropecuaria de San Pedro, Padula tendrá la misión de dar continuidad al proyecto institucional que el INTA viene desarrollando en la región.

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Entre los principales objetivos de esta nueva etapa se encuentran fortalecer la innovación tecnológica, profundizar las tareas de extensión rural y acompañar el crecimiento sostenible de las distintas cadenas productivas.

La conducción interina buscará mantener una institución cercana a los productores, comprometida con la investigación aplicada, la generación de conocimiento y la transferencia de tecnologías que contribuyan al desarrollo del agro y de las economías regionales.

Buenos AiresINTASan PedroTrabajo
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