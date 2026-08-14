Felicitas Capdevilla Rojas y una gran actuación en el provincial

Municipalidad de Pergamino

La joven gimnasta pergaminense, Felicitas Capdevila Rojas, logró excelentes resultados en el marco del 2° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina que se está desarrollando en la localidad bonaerense de Aguas Verdes.Más de 30 gimnastas participaron en la categoría Nivel 7 del evento donde Felicitas logró mostrar todo el...



La joven gimnasta pergaminense, Felicitas Capdevila Rojas, logró excelentes resultados en el marco del 2° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina que se está desarrollando en la localidad bonaerense de Aguas Verdes.

Más de 30 gimnastas participaron en la categoría Nivel 7 del evento donde Felicitas logró mostrar todo el avance, crecimiento y entrenamiento que lleva adelante desde el arranque del año.

Con un total de 43.050 (Viga 11.000, Suelo 10.350, Salto 11.500 y Barras 10.200) logró quedarse con el quinto puesto y de esta forma mantenerse con la ilusión de poder estar dentro de las doce primeras y lograr el pase al Torneo Nacional Federativo. Para ello tendrá una última escala en el 3° Provincial del 10 al 13 de septiembre.

Desde el grupo de trabajo que acompaña a Felicitas resaltaron: “Comenzamos el año subiendo de nivel, lo cual generaba muchos cambios e inseguridades por las acrobacias y dificultades que de la nueva rutina”

Y agregaron: “En este sentido, el primer Provincial del año fue nuestra primera prueba en serio y funcionó bien. Seguimos trabajando, entrenando mucho para lograron el avance que mostró en el último certamen”.