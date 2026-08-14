Felicitas Capdevilla Rojas y una gran actuación en el provincial
La joven gimnasta pergaminense, Felicitas Capdevila Rojas, logró excelentes resultados en el marco del 2° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina que se está desarrollando en la localidad bonaerense de Aguas Verdes.Más de 30 gimnastas participaron en la categoría Nivel 7 del evento donde Felicitas logró mostrar todo el...
La joven gimnasta pergaminense, Felicitas Capdevila Rojas, logró excelentes resultados en el marco del 2° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina que se está desarrollando en la localidad bonaerense de Aguas Verdes.
Más de 30 gimnastas participaron en la categoría Nivel 7 del evento donde Felicitas logró mostrar todo el avance, crecimiento y entrenamiento que lleva adelante desde el arranque del año.
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Con un total de 43.050 (Viga 11.000, Suelo 10.350, Salto 11.500 y Barras 10.200) logró quedarse con el quinto puesto y de esta forma mantenerse con la ilusión de poder estar dentro de las doce primeras y lograr el pase al Torneo Nacional Federativo. Para ello tendrá una última escala en el 3° Provincial del 10 al 13 de septiembre.
Desde el grupo de trabajo que acompaña a Felicitas resaltaron: “Comenzamos el año subiendo de nivel, lo cual generaba muchos cambios e inseguridades por las acrobacias y dificultades que de la nueva rutina”
Y agregaron: “En este sentido, el primer Provincial del año fue nuestra primera prueba en serio y funcionó bien. Seguimos trabajando, entrenando mucho para lograron el avance que mostró en el último certamen”.
Desde la Subsecretaría de Deportes, felicitamos a Felicitas y todo su equipo, por el trabajo que vienen desarrollando, y el amor que demuestran por la disciplina, llevando el siempre en alto el nombre de la ciudad de Pergamino en cada competencia.