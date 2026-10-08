El pollo ya supera los 50 kilos por habitante y lidera el consumo de carnes en la Argentina

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Economía y Agro

El pollo dejó hace tiempo de ocupar un lugar secundario frente a otras carnes y se convirtió en una alternativa habitual por una combinación de precio, disponibilidad, practicidad y versatilidad gastronómica.

La carne de pollo continúa ganando terreno en la mesa de los argentinos y durante 2026 alcanzaría un nuevo récord. Las proyecciones del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) indican que el consumo superará los 50 kilos por habitante al año, consolidándose como la proteína animal más consumida del país. En 2025, el promedio había rondado los 49 kilos por persona.

El crecimiento confirma una transformación de los hábitos alimentarios. El pollo dejó hace tiempo de ocupar un lugar secundario frente a otras carnes y se convirtió en una alternativa habitual por una combinación de precio, disponibilidad, practicidad y versatilidad gastronómica.

Su utilización permite resolver desde preparaciones tradicionales hasta comidas rápidas: milanesas, empanadas, tartas, arrollados, sándwiches o diferentes platos elaborados forman parte de una oferta que facilita su incorporación a la alimentación cotidiana.

Una producción que ganó protagonismo El incremento del consumo refleja también la consolidación de la cadena avícola argentina. El crecimiento productivo, la disponibilidad permanente del producto y su llegada a prácticamente todos los canales comerciales acompañaron una demanda que fue aumentando sostenidamente.

Los números de 2026 vuelven a mostrar esa tendencia. Superar la barrera de los 50 kilos anuales significa un promedio cercano a un kilo de pollo por persona por semana, una dimensión que permite observar hasta qué punto esta carne pasó a formar parte habitual de la dieta nacional.

Desde el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) también destacan sus características nutricionales. La carne avícola aporta proteínas de alta calidad biológica y presenta un bajo contenido de grasa total, con predominio de ácidos grasos insaturados.

A ello se suma la presencia de vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, magnesio, selenio, potasio y fósforo. Estas características permiten incorporarla en diferentes tipos de alimentación y combinarla con verduras, hortalizas, frutas y otros productos frescos.

De alternativa a protagonista El dato de consumo adquiere especial relevancia porque muestra un cambio estructural en el mercado argentino de carnes.

Durante generaciones, la carne vacuna ocupó un lugar prácticamente indiscutido en la alimentación nacional. La expansión de la avicultura, sin embargo, fue modificando progresivamente ese escenario y ampliando las opciones disponibles para los consumidores.

La combinación de accesibilidad, practicidad y valor nutricional terminó colocando al pollo en una posición que décadas atrás parecía difícil de imaginar.