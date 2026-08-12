El Municipio continúa con las reuniones del Comité de Contingencia
La Municipalidad de Pergamino continúa llevando adelante las reuniones periódicas del Comité de Contingencia, un espacio de trabajo que reúne a representantes de distintas áreas para coordinar y organizar recursos y acciones ante eventuales situaciones que puedan requerir una respuesta conjunta.En este marco, hoy se realizó el segundo encuentro con...
La Municipalidad de Pergamino continúa llevando adelante las reuniones periódicas del Comité de Contingencia, un espacio de trabajo que reúne a representantes de distintas áreas para coordinar y organizar recursos y acciones ante eventuales situaciones que puedan requerir una respuesta conjunta.
En este marco, hoy se realizó el segundo encuentro con la participación de las áreas de servicios municipales, Defensa Civil y los servicios de emergencia.
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Durante la reunión se repasaron las tareas que se vienen realizando y se avanzó en la coordinación de los distintos equipos. Entre otros puntos, se abordó el mantenimiento y la limpieza de canales y desagües pluviales, además de los mecanismos de atención y asistencia que podrían activarse ante una eventual situación.
El objetivo de estos encuentros es anticiparse, mantener actualizados los protocolos de trabajo y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas.
De esta manera, ante cualquier eventualidad, el municipio cuenta con equipos y servicios organizados para dar una respuesta rápida y coordinada.