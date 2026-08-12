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El Municipio continúa con las reuniones del Comité de Contingencia

La Municipalidad de Pergamino continúa llevando adelante las reuniones periódicas del Comité de Contingencia, un espacio de trabajo que reúne a representantes de distintas áreas para coordinar y organizar recursos y acciones ante eventuales situaciones que puedan requerir una respuesta conjunta.En este marco, hoy se realizó el segundo encuentro con...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·12 de agosto de 2026 a las 11:40 a. m.
El Municipio continúa con las reuniones del Comité de Contingencia


La Municipalidad de Pergamino continúa llevando adelante las reuniones periódicas del Comité de Contingencia, un espacio de trabajo que reúne a representantes de distintas áreas para coordinar y organizar recursos y acciones ante eventuales situaciones que puedan requerir una respuesta conjunta.

En este marco, hoy se realizó el segundo encuentro con la participación de las áreas de servicios municipales, Defensa Civil y los servicios de emergencia.

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Durante la reunión se repasaron las tareas que se vienen realizando y se avanzó en la coordinación de los distintos equipos. Entre otros puntos, se abordó el mantenimiento y la limpieza de canales y desagües pluviales, además de los mecanismos de atención y asistencia que podrían activarse ante una eventual situación.

El objetivo de estos encuentros es anticiparse, mantener actualizados los protocolos de trabajo y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas.

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De esta manera, ante cualquier eventualidad, el municipio cuenta con equipos y servicios organizados para dar una respuesta rápida y coordinada.

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