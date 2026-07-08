El director de Defensa Civil de San Pedro lanzó duras críticas por los incendios en el Delta

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Giovanettoni, cuestionó la falta de prevención en las islas del Delta y reclamó explicaciones a las autoridades entrerrianas por los incendios.

El director de Defensa Civil de la ciudad de San Pedro, Fabio Giovanettoni, cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno de Entre Ríos frente a los incendios que afectan al Delta del Paraná. El funcionario denunció la falta de prevención, reclamó un plan de acción y advirtió sobre el grave impacto ambiental que generan las quemas.

Incendios en el Delta: denuncian falta de prevención en Entre Ríos Durante una entrevista en el programa Equipo de Radio (La Radio 92.3), Giovanettoni explicó que uno de los principales focos activos se encuentra en la zona de Los Lobos, donde "muchas hectáreas se están quemando" y las columnas de humo son visibles desde distintos puntos de la región.

El titular de Defensa Civil recordó que la zona afectada pertenece a la jurisdicción de Entre Ríos y aclaró que el municipio de San Pedro solo puede ofrecer colaboración. "En lo que a nosotros respecta, nos ponemos a disposición de la provincia de Entre Ríos porque es su jurisdicción", sostuvo.

En ese contexto, aseguró que el Municipio actuó desde el primer momento de la emergencia poniendo a disposición todos los recursos disponibles, entre ellos Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el Radio Club y el Aeroclub.

Fabio Giovanettoni reclamó respuestas políticas por las quemas El funcionario apuntó directamente contra las autoridades entrerrianas y afirmó que existe una "gigantesca inacción" para enfrentar el problema de los incendios en las islas.

"Quienes tienen la responsabilidad institucional tienen que dar explicaciones, porque si no la culpa termina recayendo sobre los intendentes de San Pedro, Ramallo, Baradero o San Nicolás", expresó.

Además, denunció que los mecanismos de prevención fueron desmantelados. Según explicó, los vuelos de reconocimiento dejaron de realizarse, las brigadas ya no trabajan en la zona y el monitoreo se limita a imágenes satelitales.

"Lo que se espera es que la naturaleza haga su trabajo y que el fuego llegue a un espejo de agua para apagarse solo, después de que se pierdan cientos de hectáreas", criticó.

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Giovanettoni también reveló que mantuvo conversaciones con el director provincial de Defensa Civil de Buenos Aires para intentar coordinar acciones con las autoridades de Entre Ríos, aunque remarcó que los municipios bonaerenses carecen de facultades para intervenir directamente en territorio vecino.

El impacto ambiental y el reclamo por un plan para el Delta El director de Defensa Civil advirtió que el problema excede la emergencia actual y consideró indispensable implementar un plan preventivo permanente para proteger el Delta del Paraná.

En ese sentido, sostuvo que las investigaciones judiciales no muestran avances concretos y se manifestó pesimista respecto del accionar de la Justicia Federal. También descartó que los incendios tengan un origen natural.

"No viene un OVNI, ni un plato volador, ni un rayo. Estos focos son provocados por personas", afirmó.

Giovanettoni también alertó sobre el deterioro ambiental que atraviesan las islas. Según explicó, gran parte de los humedales, la flora y la fauna autóctona fueron reemplazados por actividades productivas como la ganadería y la agricultura, modificando profundamente el ecosistema.