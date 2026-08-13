Dos estrenos y películas para todos los públicos en Cinema Pergamino
La cartelera de Cinema Pergamino se renueva este viernes con “Yo, Narciso” y “Paw Patrol, la Dinopelícula”, mientras continúan varios de los títulos más convocantes. Además, el próximo martes comenzará una nueva edición de CinemaClub Pergamino, con “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel.
La pantalla de Cinema Pergamino suma este viernes dos nuevas propuestas para renovar su cartelera, con opciones destinadas tanto al público familiar como a quienes buscan una producción de corte más autoral. A los estrenos de “Yo, Narciso” y “Paw Patrol, la Dinopelícula” se agrega la continuidad de películas que ya forman parte de la programación, entre ellas “Toy Story”, “Minions y Monstruos”, “Spider-Man: Un nuevo día” y “La Odisea”.
La agenda cinematográfica tendrá además un atractivo especial a partir del próximo martes 18, cuando a las 19:30 se ponga en marcha CinemaClub Pergamino, un espacio pensado para acercar al público producciones de reconocidos realizadores y generar un ámbito de encuentro y reflexión alrededor del cine. La primera función será con “Nuestra Tierra”, de la prestigiosa directora argentina Lucrecia Martel.
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Yo Narciso
Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?
Dirección: Adrián Suar. Protagonistas: Natalia Oreiro, Adrián Suar. Género: romance, comedia. Origen: Argentina. Duración: 95 minutos. Calificación: apta para todo público.
Paw Patrol: La Dinopelícula
Luego de quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de la Patrulla Canina aterrizan forzosamente en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de la Patrulla Canina, el alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la Patrulla Canina se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.
Dirección: Cal Brunker. Género: familiar, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 89 minutos. Calificación: apta para todo público.