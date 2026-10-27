Día de Muertos de las Mascotas: por qué se conmemora cada 27 de octubre

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Inspirada en las raíces culturales de México, la fecha se expandió por América Latina como un espacio íntimo para rendir una ofrenda a perros, gatos y demás especies que integraron los hogares.

27 de octubre de 2026 a las 12:25 p. m.

27 de octubre de 2026 a las 12:25 p. m.

Cada 27 de octubre se celebra el Día de Muertos de las Mascotas en Latinoamérica, una jornada orientada a recordar a los animales que fallecieron tras haber dejado una marca en sus hogares.

Este ritual encuentra en la raíz del folclore tradicional mexicano, en los últimos años cobró una notable proyección en distintos puntos de la región sudamericana, donde las familias adoptaron la costumbre de honrar a sus antiguas mascotas.

La conmemoración funciona como un preludio a las tradicionales ceremonias del 1 y 2 de noviembre, jornadas dedicadas a los difuntos humanos. Según la creencia popular que sustenta este culto, la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas realizan una visita simbólica a sus antiguos dueños, lo que motivó el armado de pequeños altares domésticos para recibirlas.

Qué elementos componen el altar y qué representan El rincón de homenaje suele confeccionarse a partir de objetos cotidianos que reflejan el paso del animal por la vida familiar:

Fotografías: conservan la memoria visual y rescatan momentos compartidos.

Comida y agua fresca: funcionan como señales de recibimiento; el agua representa el reposo y la mitigación de la sed tras el viaje espiritual, mientras que el alimento preferido evoca el afecto diario.

Juguetes y mantas: remiten a sus rutinas de juego, descanso y pertenencia en el hogar.

Velas o puntos de luz: actúan como guía simbólica para alumbrar el sendero de retorno en la tradición.

Flores y cartas: decoran el espacio y materializan sentimientos de gratitud a través de mensajes escritos.

Otras formas de homenaje y vigencia en redes sociales Más allá de los rituales típicos de la jornada, la fecha se convirtió en una oportunidad para canalizar el recuerdo de las mascotas mediante diversos gestos sin necesidad de estructuras formales.