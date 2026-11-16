Del garaje a 45 países: la historia de Ricardo Yapur

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En IMPRONTA, el ingeniero agrónomo que condujo Rizobacter durante cuatro décadas repasó su historia, desde un campito familiar hasta Synertech, y defendió que desde Pergamino se puede.

Ricardo Yapur llegó a Rizobacter en 1981, cuando la empresa tenía cuatro socios y tres empleados. Cuando se fue, en 2022, facturaba 272 millones de dólares y empleaba a 900 personas. En IMPRONTA, la columna de Lucas Marino Aguirre en Nota al Pie, repasó ese recorrido y dejó una idea: desde Pergamino se puede.

Yapur tiene 68 años y fue distinguido recientemente como Ciudadano Ilustre de Pergamino. Lejos de la imagen del CEO formado en el exterior, se crió en un pequeño campo de 35 hectáreas entre Arroyo Dulce y Rancagua, sobre la vieja ruta 32. “Yo tenía claro que o estudiaba o me quedaba en el campo cuidando chanchos”, recordó.

Empezó la primaria con cinco años recién cumplidos, porque la escuelita de Villa San José necesitaba sumar alumnos para conservar a sus tres maestras. Hizo el secundario en el Instituto Comercial Rancagua y a los 16 años se fue a La Plata. “Para mí, ir a La Plata era como ir a Nueva York”, comparó.

La casa del Centro Universitario Pudo estudiar gracias a una beca del Centro Universitario Pergamino, que sostenía una casa en La Plata para chicos con buenas notas y necesidad económica. Vivían diez estudiantes, y los egresados juntaban fondos con rifas para pagar el alquiler y los servicios. Cuando esa casa se desarmó, un compañero de Rojas lo invitó a vivir en su departamento. “Yo siempre digo que me recibí gracias a él”, afirmó.

De la pala a los 45 países Ya recibido de ingeniero agrónomo, trabajó primero en la cooperativa de Arroyo Dulce y después entró en Rizobacter. La empresa era entonces un laboratorio muy chico que funcionaba en un garaje, y su fundador, Miguel Harnan, tenía el escritorio y la cama en la misma pieza, separados por un biombo. Yapur recorría el país con una pala, arrancando plantas para comprobar si los inoculantes funcionaban, hasta que le planteó a Harnan que lo suyo era vender. “Y bueno, armalo”, le respondió.

Tras la muerte de Harnan, Yapur y sus socios Jorge Mac Mullen y Enrique Ripoll se comprometieron a hacer crecer la empresa y a sostener a la familia de su amigo. Para Yapur, la clave estuvo en cumplir la palabra: “Si íbamos a hacer tal cosa, aunque perdiésemos en el negocio, lo cumplíamos”.

Contó que nunca imaginó una compañía internacional: “Yo empecé a trabajar para comer”. Se definió como un inconformista. Explicó que, a medida que se acercaron a las multinacionales, aprendieron a operar sobre sus puntos débiles y a copiar sus puntos fuertes.

Una bacteria y la soja A pedido del conductor, explicó qué es un inoculante: un producto con bacterias que, asociadas a leguminosas como la soja o la alfalfa, forman nódulos que fijan el nitrógeno del aire y se lo entregan a la planta. Así, el cultivo se desarrolla sin fertilización nitrogenada.

Rizobacter creció al ritmo de la soja. Con el proyecto Inocular, impulsado junto con el INTA, se llegó a inocular cerca del 90 % de la superficie sembrada. En 2016 la empresa se vendió al grupo Bioceres, y Yapur siguió al frente como CEO.

En el parque industrial, las dificultades también fueron concretas. Compraron el terreno en 1983, pero no pudieron mudarse hasta 1989 porque no había teléfono, y se comunicaban por radio con una casa alquilada en calle Bolivia. “Esas son las cosas que no podés controlar, pero le vas encontrando la vuelta”, resumió.

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Synertech y la confianza En 2022 decidió irse. Explicó que no compartía el nuevo manejo de la empresa, ni el trato hacia proveedores y empleados. “Esta no es más mi empresa, yo me voy”, recordó haber dicho. Aclaró que se fue en buenos términos.

Sus socios franceses le propusieron entonces quedarse al frente de Synertech, la empresa de fertilizantes que él mismo había impulsado. Todo empezó en 2010 con un producto que probó y le gustó. Rizobacter aportó el terreno, los franceses la tecnología, y cada parte invirtió 15 millones de dólares, en una sociedad al 50 %. Escriturar y dividir el terreno llevó cinco años, y durante ese tiempo la planta, ya terminada, siguió a nombre de Rizobacter. Para Yapur, eso demuestra la confianza que construyeron cara a cara: “Son baratísimos los negocios por Zoom, pero si no le ponés cara, las relaciones son distintas”.

No quedarse esperando Yapur cuestionó a quienes esperan a que cambie el gobierno o baje el dólar para invertir. Mencionó como ejemplos a Don Mario, a Adecoagro y a otras empresas del interior. Sostuvo que los momentos de crisis son los que hay que aprovechar para dar un paso adelante, porque la competencia se queda quieta.

“Los derrotistas dicen ‘tuvo suerte’ y no se fijan en todo lo que uno hizo todos los días”, señaló. También habló de los viajes en los que no salió del aeropuerto y de las noches en que no llegó a su casa.

Consultado sobre qué le falta a Pergamino, mencionó técnicos, por la pérdida de las escuelas industriales, y cierta infraestructura para retener a profesionales de mediana edad que llegan con sus familias. Igual destacó que la ciudad tiene más para ofrecer que otras de la región, y que hoy cuenta con la UNNOBA.

La IA y el inglés Sobre la inteligencia artificial, admitió que la usa poco y que discute por eso con su hija. Para él, es una herramienta que no se puede evitar, pero que funciona como una biblioteca que trae lo que ya existe: “Si le creés todo lo que te dice, ahí va el fracaso”.

Dijo sentirse pleno, viviendo en el campo junto a su mujer y su hija. Su única frustración es el inglés, que empezó a estudiar veinte veces y dejó otras tantas. “La gente no cree que yo puse a Rizobacter en 45 países sin hablar inglés”, contó.

Sobre su distinción como Ciudadano Ilustre, dijo que el título le queda grande. Recordó lo que les decía a los vendedores cada 30 de junio, al cierre del ejercicio: “Festejen esta noche, muchachos, pero mañana empieza otro partido, y el otro partido tiene un 10 % más”.