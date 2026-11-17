Municipalidad de Pergamino

La Dirección de Higiene Urbana vuelve a solicitar a los vecinos colaboración y responsabilidad en el uso de los contenedores verdes. En esta oportunidad, se detectó un nuevo caso de uso indebido en un contenedor ubicado en calle Santa Cruz, que se encontraba lleno de ramas y escombros, impidiendo su...

17 de noviembre de 2026 a las 06:30 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 17 de noviembre de 2026 a las 06:30 p. m.

La Dirección de Higiene Urbana vuelve a solicitar a los vecinos colaboración y responsabilidad en el uso de los contenedores verdes.

En esta oportunidad, se detectó un nuevo caso de uso indebido en un contenedor ubicado en calle Santa Cruz, que se encontraba lleno de ramas y escombros, impidiendo su utilización para la recolección habitual de residuos domiciliarios.

Se recuerda que los contenedores verdes no son volquetes y están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios. Los escombros, restos de poda y residuos voluminosos deben gestionarse a través del 147.