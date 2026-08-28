Continúan los talleres de arqueología en instituciones educativas

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa.En esta oportunidad, la actividad se llevó...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 28 de agosto de 2026 a las 10:45 a. m.

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa.

En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo con estudiantes de primer año del Colegio Nuestra Señora del Huerto, donde la arqueóloga Florencia Vázquez coordinó un taller para acercar a los alumnos al trabajo que realizan los profesionales de esta disciplina.

La propuesta invita a los participantes a conocer cómo trabaja un arqueólogo a través de experiencias prácticas, como la simulación de excavaciones, el registro de hallazgos y la interpretación de materiales, despertando la curiosidad y el interés por la historia y el patrimonio local.

Estos talleres forman parte de un programa de extensión educativa impulsado por el Museo Municipal, que comenzó el año pasado en establecimientos educativos y que durante este año continúa desarrollándose en instituciones de distintos niveles y en Centros de Desarrollo Comunitario de la ciudad.

Las instituciones interesadas en acceder a esta propuesta pueden solicitar los talleres comunicándose por WhatsApp al 2477 680129.