Continúan los talleres de arqueología en instituciones educativas
La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa.En esta oportunidad, la actividad se llevó...
La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa.
En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo con estudiantes de primer año del Colegio Nuestra Señora del Huerto, donde la arqueóloga Florencia Vázquez coordinó un taller para acercar a los alumnos al trabajo que realizan los profesionales de esta disciplina.
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La propuesta invita a los participantes a conocer cómo trabaja un arqueólogo a través de experiencias prácticas, como la simulación de excavaciones, el registro de hallazgos y la interpretación de materiales, despertando la curiosidad y el interés por la historia y el patrimonio local.
Estos talleres forman parte de un programa de extensión educativa impulsado por el Museo Municipal, que comenzó el año pasado en establecimientos educativos y que durante este año continúa desarrollándose en instituciones de distintos niveles y en Centros de Desarrollo Comunitario de la ciudad.
Las instituciones interesadas en acceder a esta propuesta pueden solicitar los talleres comunicándose por WhatsApp al 2477 680129.
Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad continúa promoviendo espacios de educación y cultura accesibles para la comunidad, acercando el conocimiento científico a las nuevas generaciones y fortaleciendo el vínculo con el patrimonio local.