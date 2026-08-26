Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito
El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 29 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a reconocer las emociones vinculadas con la alimentación y gestionar emociones. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del...
El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 29 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a reconocer las emociones vinculadas con la alimentación y gestionar emociones. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano.
Bajo el título “Alimentación consciente: aprendé a escuchar a tu cuerpo y gestionar emociones”, la propuesta invita a reflexionar sobre aquellas situaciones en las que comemos por ansiedad, estrés o aburrimiento, aun cuando no sentimos hambre física.
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La jornada busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión y participación, donde cada persona pueda incorporar herramientas prácticas para identificar sus emociones, dejar de lado la culpa y construir una relación más saludable con la comida y con su propio cuerpo.
La actividad es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y forma parte de las acciones que impulsa el programa Cómo Construir Salud para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la comunidad.