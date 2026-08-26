Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

Municipalidad de Pergamino

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 29 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a reconocer las emociones vinculadas con la alimentación y gestionar emociones. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 26 de agosto de 2026 a las 10:23 a. m.

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 29 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a reconocer las emociones vinculadas con la alimentación y gestionar emociones. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano.

Bajo el título “Alimentación consciente: aprendé a escuchar a tu cuerpo y gestionar emociones”, la propuesta invita a reflexionar sobre aquellas situaciones en las que comemos por ansiedad, estrés o aburrimiento, aun cuando no sentimos hambre física.

La jornada busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión y participación, donde cada persona pueda incorporar herramientas prácticas para identificar sus emociones, dejar de lado la culpa y construir una relación más saludable con la comida y con su propio cuerpo.