Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito
El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del...
El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano
Bajo el título “El arte de nutrirte con calma”, la propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre las emociones y la alimentación, brindando herramientas para reconocer lo que sentimos, gestionar las emociones y construir hábitos más saludables.
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La jornada busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión y participación, donde cada persona pueda incorporar estrategias prácticas para su vida cotidiana y mejorar su bienestar integral.
La actividad es libre y gratuita y forma parte de las acciones que impulsa el programa Cómo Construir Salud para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la comunidad.