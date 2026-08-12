Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

Municipalidad de Pergamino

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del...

12 de agosto de 2026 a las 09:36 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de agosto de 2026 a las 09:36 a. m.

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano

Bajo el título “El arte de nutrirte con calma”, la propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre las emociones y la alimentación, brindando herramientas para reconocer lo que sentimos, gestionar las emociones y construir hábitos más saludables.

La jornada busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión y participación, donde cada persona pueda incorporar estrategias prácticas para su vida cotidiana y mejorar su bienestar integral.