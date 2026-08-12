Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·12 de agosto de 2026 a las 09:36 a. m.
Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 15 de agosto ofrecerá un nuevo taller para aprender a gestionar las emociones y transformar la relación con la comida. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano

Bajo el título “El arte de nutrirte con calma”, la propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre las emociones y la alimentación, brindando herramientas para reconocer lo que sentimos, gestionar las emociones y construir hábitos más saludables.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino

12/8, 08:29 a. m.
Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino
2

El Teatro San Martín abrió sus puertas: una obra histórica que marca un antes y un después para Pergamino

7/8, 10:32 p. m.
El Teatro San Martín abrió sus puertas: una obra histórica que marca un antes y un después para Pergamino
3

El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura

4/8, 12:13 p. m.
El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura
4

Más pavimento para el Barrio Acevedo

6/8, 08:55 a. m.
Más pavimento para el Barrio Acevedo
5

La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

20/7, 11:46 a. m.
La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

La jornada busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión y participación, donde cada persona pueda incorporar estrategias prácticas para su vida cotidiana y mejorar su bienestar integral.

La actividad es libre y gratuita y forma parte de las acciones que impulsa el programa Cómo Construir Salud para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la comunidad.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...