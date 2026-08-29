Policiales
Chocaron dos autos y uno terminó impacando con el frente de un local en Italia y Florida
En la tarde noche de este sábado en la céntrica esquina de Florida e Italia chocaron dos automóviles y uno de los vehículos terminó su recorrido descontrolado en el frente de un restaurante
29 de agosto de 2026 a las 07:55 p. m.
Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero si vehículos con daños considerables y destrucción en el frente de un local gastronómico por el choque de dos automóviles en la céntrica esquina de Florida e Italia en la tarde noche de este sábado.
///NOTICIA EN DESARROLLO////
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