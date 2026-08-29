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Chocaron dos autos y uno terminó impacando con el frente de un local en Italia y Florida

En la tarde noche de este sábado en la céntrica esquina de Florida e Italia chocaron dos automóviles y uno de los vehículos terminó su recorrido descontrolado en el frente de un restaurante

29 de agosto de 2026 a las 07:55 p. m.

Uno de los vehículos terminó impactando contra el frente del restaurante "El buen comer" de Florida e Italia.